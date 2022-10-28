28 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 28 Ekim Cuma Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?

Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 28 Ekim Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 28 Ekim Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 28 Ekim Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 255. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Burcu Hanım'ın evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Selda Hanım

2. gün yarışmacısı : Mustafa Bey

3. gün yarışmacısı : Gülender Hanım

4. gün yarışmacısı : Güray Bey

5. gün yarışmacısı : Burcu Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Burcu Hanım'ın evine konuk oluyor.

Haftanın 5. si : Mustafa Bey - 25 puan

Haftanın 4. sü : Selda Hanım - 26 puan

Haftanın 3. sü : Burcu Hanım - 33 puan

Haftanın 2. si : Güray Bey - 33 puan

Haftanın 1. si : Gülender Hanım - 34 puan

Haftanın kazananı bugünkü bölüm sonunda açıklanacak. Henüz açıklanmadı.

Haftanın 1. si kim oldu : Gülender Hanım haftanın 1. si oluyor.