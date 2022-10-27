28 Ekim Cuma günü bankada işi olanlar "28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 28 Ekim Ziraat Bankası açık mı? 28 Ekim bankalar açık mı? PTT açık mı? Kargolar açık mı?

28 Ekim'de bankalar açık mı? 28 Ekim Cuma günü Bankalar saat kaça kadar hizmet verecekler? Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamu veya özel herhangi bir bankada işi olanlar bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, 28 Ekim Ziraat Bankası açık mı? 28 Ekim bankalar açık mı? PTT açık mı? Kargolar açık mı? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM ZİRAAT BANKASI AÇIK MI, BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan bankalar, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan bankalar, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28 EKİM PTT AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan PTT merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan PTT, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan kargo şirketleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. Saat 13.00'ten sonra ise kargo şirketinin inisiyatifine bağlı olarak çalışmaya devam edebilecekler.

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan noterler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan Noterler, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.