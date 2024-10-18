28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim 2024 tatil mi? Ek mesai ücreti alınacak mı?

28 Ekim yarım gün tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 28 Ekim 2024 tarihinin yarım gün tatil olup olmadığı, özellikle özel sektörde çalışanlar için merak edilen bir konu haline geldi. Bu tarihin, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olarak kabul edilmesi nedeniyle, birçok kurumda yarım gün tatil uygulanıyor. Özel sektörde çalışanlar 28- 29 Ekim'de ek mesai ücreti alıp almayacaklarını araştırıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim 2024 tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

EK MESAİ ÜCRETİ ALINACAK MI?

28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 2024 yılında 29 Ekim Salı gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, 29 Ekim Salı günü resmi tatildir.

İlgili Haberler