Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesine denk gelen bu tarih resmi daireler, iş yerleri tatil olacak mı? Sorusunu merak edenler tarafından araştırılmakta. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü?

28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Sorusu, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesine denk gelmesi nedeniyle birçok kişi tarafından sıklıkla merak edilmekte ve araştırılmakta olan detaylar arasında yer alıyor. Arama motorlarında 28 Ekim yarım gün mü sorgulatılıyor. Özel sektörde 28 Ekim günü yarım gün mü olacak merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak? 28 Ekim resmi daireler, iş yerleri tatil olacak mı?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşku ve gurur dolu etkinliklerle kutlanır. Resmi törenler, askeri geçit törenleri, havai fişek gösterileri ve diğer etkinliklerle kutlamalar gerçekleştirilir. Fakat 28 Ekim resmi tatiller arasında yer almadığı için kamu ve özel sektör normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecektirler. Buna göre 28 Ekim tam gün mesai devam etmektedir.