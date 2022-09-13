28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim tatil mi, değil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş 28 ekim tarihinde tatil olup olmayacağını merak ediyor. Milli bayramlarımızdan birisi olan ve büyük bir manevi değere sahip olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle insanlar 28 Ekim günün merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim tatil mi olacak?

2022 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. 29 Ekim resmi tatili ise hafta sonu tatili ile birleşerek toplamda Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Vatandaşlar tarafından sevinçle kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim günü oldukça merak ediliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim tatil mi olacak?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekimin resmi tatil olması nedeniyle, 28 Ekim Perşembe günü resmi olarak yarım gün tatil olacak. 29 Ekim resmi tatili hafta sonu ile birleşecek.

28 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim Cuma gününe denk geliyor. 29 Ekimin resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil olacak. Ayrıca hafta sonu tatili ile birleşen resmi tatil, 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.