29 Ekim sebebiyle birçok vatandaş 28 Ekim'in tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim tatil olacak mı? 29 Ekim tatili kaç gün?

Her yıl olduğu gibi bu yılda da 29 Ekim resmî tatil nedeniyle tatil olacak. 29 Ekim'de gerçekleştirilecek olan resmî tatil ne kadar sürecek? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim tatil olacak mı? 29 Ekim tatili kaç gün?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim'in ulusal bayram olması nedeniyle 28 Ekim günü yarım gün olarak belirlenmiştir. Bayram 28 Ekim günü saat öğlen 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Toplamda 1 buçuk gün süren tatilin ardından bayram sona erer.

29 EKİM'DE NE OLDU? NEDEN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. Bu nedenle Ulusal bayram olarak kutlanan 29 Ekim, resmî tatil ilan edilmiştir.