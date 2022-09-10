28 Ekim Yarım Gün Mü ve 29 Ekim Tatil Mi sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim tatil mi? 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Peki, 28 Ekim tatil mi?29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına törenler düzenlenir. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim öğleden sonra da yarım gün resmi tatildir.

29 EKİM TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün olarak resmi tatildir. Bu özel günde ülke genelinde kutlamalar ve törenler düzenlenir.

2022 MİLLİ BAYRAM TARİHLERİ

23 Nisan 2022 Cuma (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs 2022 Pazar (1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs 2022 Perşembe (19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı)

15 Temmuz 2022 Cuma (15 Temmuz Demokrasi Bayramı)

30 Ağustos 2022 Pazartesi (30 Ağustos Zafer Bayramı)

28 Ekim 2022 Cuma Yarım Gün (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)

29 Ekim 2022 Cumartesi (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)