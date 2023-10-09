Haberler ›› Gündem ›› 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesine denk gelen bu tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 28 Ekim tatil mi? İşte detaylar...