28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesine denk gelen bu tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 28 Ekim tatil mi? İşte detaylar...
28 Ekim tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki gün tatil olacak mı araştırılmaktadır. Arama motorlarında 28 Ekim yarım gün mü sorgulatılıyor. Özel sektörde 28 Ekim günü yarım gün mü olacak merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim tatil mi? Detaylar haberimizde...
2023 ÖZEL GÜN VE BAYRAMLAR!
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
28 EKİM TATİL Mİ?
Resmi tatil günleri arasında yer almayan 28 Ekim, normal bir iş günüdür.