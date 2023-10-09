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28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesine denk gelen bu tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 28 Ekim tatil mi? İşte detaylar...

28 Ekim tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki gün tatil olacak mı araştırılmaktadır. Arama motorlarında 28 Ekim yarım gün mü sorgulatılıyor. Özel sektörde 28 Ekim günü yarım gün mü olacak merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim tatil mi? Detaylar haberimizde...

2023 ÖZEL GÜN VE BAYRAMLAR!

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi tatil günleri arasında yer almayan 28 Ekim, normal bir iş günüdür.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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