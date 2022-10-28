Cumhuriyet bayramı nedeniyle 29 Ekim tarihinin resmi tatil olması, vatandaşların aklında 28 Ekim tatil mi? ve 28 Ekim Cuma tatil olacak mı? Sorularında merak uyandırdı birçok kişi 28 Ekim tatil mi? Ve 28 Ekim tam gün mü, yarım gün mü? Sorusunu merak ediyor, araştırıyor. Gün içerisinde birçok kişi tarafından araştırılan 28 Ekim tatil mi? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim Cuma tatil mi? 28 Ekim tam gün mü, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet bayramının cumartesi gününe denk gelmesi nedeni ile birlikte birçok kişi 28 Ekim tarihinin tatil olup olmayacağı durumunu merak ediyor. 28 Ekim Cuma günü tatil mi? Sorusu gün içerisinde birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizde merak eden kullanıcılar için 28 Ekim tatil mi? Sorusunu ve 28 Ekim tam gün mü, yarım gün mü? Sorusunu yanıtladık. Peki, 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim Cuma tatil mi? 28 Ekim tam gün mü, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi? İşte detaylar...

28 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim cuma gününde tam gün tatil değildir ancak yarım gün tatil olarak belirlenmiştir. 28 Ekim vatandaşlar yarım gün çalışır ve okullar da öğlene kadar açık kalır. 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra resmi olarak tatil ilan edilir.

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.