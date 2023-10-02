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28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi?

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28 Ekim tarihinin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 28 Ekim yarım gün mü yoksa tüm gün tatil mi araştırılmaktadır. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi? İşte detaylar...

28 Ekim resmi tatiller arasında yer alıyor mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından özel gün ve bayramların tarihleri araştırılmaktadır. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi? Detaylar haberimizde...

2023 ÖZEL GÜN VE BAYRAMLAR!

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil günleri arasında yer almayan 28 Ekim, normal bir iş günüdür.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

29 Ekim Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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