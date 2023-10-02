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28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi?

28 Ekim tarihinin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 28 Ekim yarım gün mü yoksa tüm gün tatil mi araştırılmaktadır. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi? İşte detaylar...