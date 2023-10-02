28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi?
28 Ekim tarihinin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 28 Ekim yarım gün mü yoksa tüm gün tatil mi araştırılmaktadır. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi? İşte detaylar...
28 Ekim resmi tatiller arasında yer alıyor mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından özel gün ve bayramların tarihleri araştırılmaktadır. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi? Detaylar haberimizde...
2023 ÖZEL GÜN VE BAYRAMLAR!
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatil günleri arasında yer almayan 28 Ekim, normal bir iş günüdür.