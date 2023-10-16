28 Ekim resmi tatil mi sorusu merak edilirken bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutlayacak. 28 Ekim Resmi Tatil mi ve Kargo, PTT, eczane, bankalar açık mı soruları gündeme geliyor. 28 Ekim resmi tatil mi soruları araştırılırken, 28 Ekim hangi güne denk geliyor ve 28 Ekim yarım gün mü merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Resmi Tatil mi? Kargo, PTT, eczane, bankalar açık mı? 28 Ekim yarım gün mü, tatil kaç gün?

28 Ekim Resmi Tatil mi ve kargo, PTT, eczane, bankalar açık mı merak ediliyor. 28 ve 28 Ekim yarım gün mü, tatil kaç gün olacağı araştırılıyor. 28 Ekim hangi güne denk geliyor ve 28 Ekim yarım gün mü gündeme geliyor. 28 Ekim Resmi Tatil mi? Kargo, PTT, eczane, bankalar açık mı? 28 Ekim yarım gün mü, tatil kaç gün? Detaylar haberimizdedir…

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim resmi tatiller arasında yer almadığı için kamu ve özel sektör normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecektirler.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve ilanını kutladığı ulusal bir bayramdır. 29 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gündür. Bu önemli gün, Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesi ve modern Türkiye'nin kurulması sürecinin bir sonucudur.

29 Ekim, Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı ve monarşik bir sistemden laik ve demokratik bir cumhuriyete geçiş yaptığı bir dönemin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk, bu günün özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, 29 Ekim'i Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak ilan edildiği gün olarak kabul etti. Bu ilan, Türkiye'nin modern bir devlet olarak kurulmasını simgeliyor ve ülkenin yönetimini halkın egemenliği prensibine dayandırıyordu.