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28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı?

28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı?
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28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders var mı soruları gündeme geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul var mı ve üniversitelerde ders işlenecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı?

28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş bu özel günü dört gözle bekliyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, bayram öncesinde detayları öğrenmek istiyor. 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve üniversiteler yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 2024 resmi tatiller listesi de bu ay sıkça araştırılıyor. 29 Ekim Salı günü okul var mı? 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı tüm çalışanlar için resmi tatil olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil ilan edilecek.

28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı?

29 EKİM SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm vatandaşlar için resmi tatil olarak kutlanacak. 29 Ekim Salı günü okullar kapalı olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Bayramı Soğuk Haber 29 Ekim Eğitim Yaşam Tatil

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