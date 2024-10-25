28 Ekim 2024 tarihinde yarım gün tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28- 29 Ekim tarihlerinin resmi tatil olup olmadığına dair bilgiler araştırılıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olarak genellikle yarım gün tatil kabul ediliyor. Peki, 28 Ekim 2024 yarım gün tatil mi? Özellikle özel sektörde çalışanlar bu tarihte yarım gün izin uygulamasının yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü tatil mi? 28- 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 2024 yılında 29 Ekim Salı gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, 29 Ekim Salı günü resmi tatildir.

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