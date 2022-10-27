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28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noterler çalışıyor mu? 28 Ekim noter çalışma saatleri ne?

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28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noterler çalışıyor mu? 28 Ekim noter çalışma saatleri ne?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı konusu merak ediliyor. 29 Ekim arifesi olan 28 Ekim Cuma günü noterler açık mı? sorusu ise merak ediliyor. Arama motorlarında 28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noterler çalışıyor mu? soruları aratılıyor. Peki, 28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noterler çalışıyor mu? 28 Ekim noter çalışma saatleri ne? İşte merak edilenler...

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28 Ekim noterler açık mı? sorusu merak ediliyor. 29 Ekim arifesi olan 28 Ekim Cuma günü noterler açık mı? sorusu ise aratılan sorulardan bir tanesi. Peki, 28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noterler çalışıyor mu? 28 Ekim noter çalışma saatleri ne? İşte 28 Ekim hakkında merak edilenler...

28 EKİM NOTERLER AÇIKMI?

29 Ekim resmi tatili 28 Ekim günü saat 13:00 itibari ile başlıyor. Bu nedenle noterler yarım gün açık olacak ve yarım gün hizmet verecek.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Noter Gündem Yaşam Haberler

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