28 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 28 Ekim Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Ekim Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Ekim Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
28.10.2022 07:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MAH.138/1 SOKAK HACIİSHAK MAH.KARABULUT YAPI VE CİVARLARI 238 SOKAK 138 SOKAK REŞATBEY MEZARLIĞI VE CİVARLARI 15 SOKAK CİVARLARI
28.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ÇEPNİDERE MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR VE BESİ ÇİFTLİKLERİ.
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇEPNİBEKTAŞ, IRLAMAZ, YAYLA, OSMANCIK MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE BAZ İSTASYONLARI.
- 28.10.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİNE BAĞLI ATATÜRK CADDESİ, 29, 339,294,58,83 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 28.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CİNCİNLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.10.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 28.10.2022 11:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DOĞANKAYA OVA MAHALLESİ FDN İNŞAAT VE MASKİ DOĞANKAYA İÇME SUYU TESİSİ
- 28.10.2022 11:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI KOŞUYOLU CADDESİ, 279,262,285,266,277,271 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 28.10.2022 13:00 16:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KEMALPAŞA YOLU CADDESİ.
- 28.10.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYVATLAR MAHALLESİ
- 29.10.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM TOPÇUASIM, LALAPAŞA, AKMESCİT MUTLU MAHALLELERİ
- 29.10.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇARŞI, SARUHAN, ADAKALE, UTKU, 1. ANAFARTALAR MAHALLELERİ
- 29.10.2022 01:00 01:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE VE MAHALLELERİ,YEĞENOBA VE MAHALLELERİ,KÖMÜRCÜ VE MAHALLELLERİ,PEKMEZCİ VE MAHALLELERİ,HACIİBRAHİMLER VE MAHALLELERİ,HANPAŞA VE MAHALLELERİ,ÇITAK VE MAHALLELERİ,HAMİT,GÖCEK VE MAHALLESİ,GÖKÇELER VE MAHALLELERİ,YAYAKIRILDIK VE MAHALLELERİ BAZ İSTASYONLARI,TAVUK KÜMESLERİ,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,ULUOVA İNŞ,BÖLGEDE BULUNAN MADEN İŞLETMELERİ VE ÇITAK GES KESKİNOĞLU KESİMHANE NURİ GİYİK SAN SİT,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,RECEP AKKAYA SAN SİT,ULUCAMİ,21 SK VE YENİ GARAJ CİVARI,KETHÜDA MAH ÇAĞLAK LİSESİ VE CİVARI,HÜRRİYET,İNÖNÜ,RAGIPBEY MAHALLELERİ YENİ BELEDİYE BİNASI VE CİVARLARI,MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,ÖZEL DOĞUŞ HASTANESİ,ÖZEL AKHİSAR HASTANESİ MEDAR MAHALLESİ MARANGOZLAR SİTESİ,ŞİRİNKÖY,HİKMET GIDA,TCDD BAKIR,MEDAR SULAMA KOOP,ÇOBANHASAN SULAMA KOOP,BAZ İSTASYONLARI,AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU,SÜLEYMANLI ZEYTİN OSB,TUKAŞ GIDA GÖKÇEKÖY,IŞIKKÖY,SEYİTOBA,MECİDİYE,DOĞUCA,RAHMİYE,KAYALIOĞLU MAHALLELERİ VE PALAMİDAS GES TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,KESKİNOĞLU,HİLALİYE EĞİTİM VAKFI,NİMTAŞ,NAMLU MAKİNA,NATO,TAVUK KÜMESLERİ,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER SARIÇALI,TAŞÇILAR,TOPLUCA,KAVAKALAN,MESTANLAR,AKÇAAN,ŞAHİNKAYA,DERE MAH,ÇALTILIÇUKUR,ŞEHİTLER,SÖĞÜTLÜ,MORALILAR,HACIOSMANLAR,BOYALILAR,HARMANDALI,KIZLARALANI,ÇORUK,EBEKAYASI,SEĞİRDİM,PINARCIK MAHALLELERİ VE MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,ATMALIOĞLU,DANIŞ YAPI,GÖRDES ORMAN İŞLETME,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,TAVUK KÜMESLERİ,AYHANLAR ASFALT, AKHİSAR BELEDİYESİ ASFALT PLENT ŞANTİYESİ ŞAKRAK ALIM GIDA GES SANTRALİ
- 29.10.2022 01:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM 4 EYLÜL MAHALLESİ YÜZYİRMEİ EVLER CİVARI ZAFERİYE MAHALLESİ DİVLİT CADDESİ CUKURBAĞ MEVKİ AYAKKABICILAR SİTESİ YOLU BEY MAHALLESİ VE AKGÜN MAHALLESİ KISMI BÖLGELER VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.10.2022 15:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEMİR EXPORT ÖZEL KÖK FERNAS ÖZEL İM DEFAŞ DM-1 ÖZEL DEFAŞ DM-2 ÖZEL İM
- 30.10.2022 00:00 01:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI,ZER SALÇA,MORALILAR-RAHMİYE TAS,AKFARM TARIM,RAHMİYE-KAYALIOĞLU MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU TAV KÜMESLERİ,RECAİ ÇELİK TAV KÜMESİ,AKHİSAR YUMURTA TAVUKÇULUK,KARÇELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER,VE CİVARLARI GÖKÇEKÖY,IŞIKKÖY,SEYİTOBA,MECİDİYE,DOĞUCA,RAHMİYE,KAYALIOĞLU MAHALLELERİ VE TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,KESKİNOĞLU,KESKİNOĞLU KESİMHANE,HİLALİYE EĞİTİM VAKFI,NİMTAŞ,NAMLU MAKİNA,NATO,TAVUK KÜMESLERİ,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER PALAMİDAS GES , SEM BİYOKÜTLE ENR SANT
- 30.10.2022 00:00 01:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI ÖNDER YAMANEL ZEYTİN BORSASI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE CİVARDAKİ OKULLAR GALERİCİLER SİTESİ DERYA UN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BELEDİYE TOPLU KONUTLAR DEVLET HASTANESİ DİŞ HASTANESİ AKHİSAR HAL YENİ MEZARLIK MERMERCİLER SİTESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARITMA TESİSLERİ KESKİNOĞLU YEM GÜBRE TESİSLERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI EFENDİ - ULUCAMİ -HASHOCA - ŞEYHİSA - CUMHURİYET - HACIİSHAK MAHALELERİ VE NURİ GİYİK SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAHALLESİ CEZA EVİ VE HALK EĞİTİM MERKEZİ CİVARLARI SEYİTAHMET MAHALLESİ TAMAMI REŞATBEY MAHALLESİ ZEYTİNLİOVA YOLU CİVARLARI RAGIPBEY-PAŞA-KETHÜDA-ATATÜRK-REŞATBEY-HASHOCA-HACIİSHAK MAHALLELERİ-NURİ GİYİK SANAYİ SİTESİ KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 21 SOKAK YENİ GARAJ CİVARI KETHÜDA MAHALLESİ ÇAĞLAK LİSESİ CİVARI HÜRRİYET MAHALLESİ - İNÖNÜ MAHALLESİ YENİ BELEDİYE VE SEKSEN EVLER CİVARLARI RAGIPBEY MAHALLESİ MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,ÖZEL AKHİSAR HASTANESİ, AKHİSAR BELEDİYESİ,ÇİM BETON,KENT BETON,ERDENLER BETON, BATIÇİM, DERYA UN,ATAKULE SAN SİT VE CİVARLARI
- 30.10.2022 00:00 08:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE,ÜÇPINAR,FANSA MAD.GÖCEK,YAYAKIRILDIK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,YEĞENOBA,KURUÇAY,AVDUL,UZUNALAN,ANADOLU LİNYİT,MAD.SERKELE,PEKMEZCİ,KARAGÖZLER,HANPAŞA,KÖMÜRCÜ,HACIİBRAHİMLER,AŞAĞI KIŞLA,KARALIK,AKYOL,DÜBEKALAN,CEVİZLİDERE,SARIDEDE,DEREİÇİ,META NİKEL KOBALT,ULUOVA İNŞ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÇITAK GES (GÜNROJ1 GES1250,GÜNTEK1 GES1250,GÜNROJ2 GES1250,TEMO2 GES1250,TEMO1 GES1250,GÜNTEK2 GES1250,TEMO3 GES1250,TEMO4 GES1250,ENERGYSUN GES1250)