28 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 28 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 28.10.2022 03:00 04:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR.
- 28.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL, YILDIRIM BEYAZIT CADDELERİ, EBRU, PORTAKAL, POYRAZ, YILDIRIM, ZEYTİNDALI, ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ ŞERİF ONUR TARIMSAL SULAMA GRUBU TR VE CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DEMİRTAŞ MAHALLESİ ZEKERİYA TUNCAY GRUBU TR VE CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÜVEN BÜYÜKÇAM ÖZEL TR, ASMADERE SİTESİ ÖZEL TR, YUSUF ZİYA AKÇETİN ÖZEL TR, RAMAZAN YAĞCI ÖZEL TR, MARO TURİZM ÖZEL TR, POLEN ÖZEL TR, SABAHATTİN KARACA ÖZEL TR, ESKİDJİ ÖZEL TRİ, ÇONAK TATİL KÖYÜ ÖZEL TR, BAKİ CELEP ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, AHMET KUZU ÖZEL TR, YERTUR ÖZEL TR, İMBAT OBASI ÖZEL TR, HAMZA ATİLLA TAMER ÖZEL TR, 4.JAND.KOM.OKULU EĞT.TESİSLERİ TR-219Ö, AVEA ÖZEL TR, VODAFONE ÖZEL TR, KORKMAZ KURT ÖZEL TR MERCANKENT SİTESİ TR MAVİ FOTAŞ TATİL SİTESİ, AVEA İLETİŞİM ÖZEL TR, EMİNKENT ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,1660,7002,7202,7000,7003/2,7007,7003/1,7002/1,7007/1, 7009 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILAY MAHALLESİ,721,471/3,478/1,702,714,724,479/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8211/13 SOKAK VE CİVARI,CAN HASTANESİ,EKOL KBB HST.
- 28.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE MAHALLESİ,UYANIŞ,ESEN, YILDIRIM,YALIN,SUCU,CANLAR,CANDAN,ÖZYUVA SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAPINAR MAHALLESI TR-1, TR-2, TR-3 , TR-4 VE TOPRAK SU TRAFOLARI, KARAVELILER MAH. TR-5 TRAFOSU İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 28.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖRNEKKÖY KÜMELERI. NIFÇAYI KÜMESI. ÇAYIR ARASI KÜMEEVLERI. KIRAVLUSU KÜMEEVLERI VE CIVARLARI
- 28.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH. ANACIK ÇEŞMESI MEVKII
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR PAYAMLI MH CUMHURIYET MH YAŞAR DOGU CD. KOCA YUSUF CD 5082 SK 5304 SK VE CIVARLARI.
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.1033-5055-5056 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22 C KOLU
- 28.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (4 EYLÜL MAH.) FATIH CAD. BIR BÖLÜMÜ
- 28.10.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAHMUTLAR MAH. KIRSALI
- 28.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT BEY MAHALLESI, 3572, 3570, 3654, 3656, 3658, 3689, 3691SOKAKLAR VE CIVARI
- 28.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE YAĞCILAR DEMIRCILI MAHALLELERININ TAMAMIDIR
- 28.10.2022 09:20 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU MAHALLESI KARAKIZLAR YOLU, BARBAROS AY CADDESI, FATIH CADDESI BIR BÖLÜMÜ, SERA SOKAK, BALCILAR SOKAK, MANOLYA SOKAK.
- 28.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI ,KARŞIYAKA BEL. GÜNEŞ ENERJİSİ,KARŞIYAKA BELEDİYESİ GES-2
- 28.10.2022 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI MAHALLESİ -FERHAT FERHANOĞLU VE ARKADAŞLARI SULAMA ÖZEL TR, ÖMER FARUK TUNCA ÖZEL TR, OSMAN ALAKARACA ÖZEL TR, ALİ CAN ÖZEL TR, ALACAKAYA GIDA TARIM ÖZEL TR, ALİ RIZA AKAR VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR, AYHAN UYSAL ÖZEL TR, FERAH KAHYA ÖZEL TR, CENGİZ UYSAL ÖZEL TR, SIDIKA SOYSAL ÖZEL TR, AYŞE İÇKE ÖZEL TR, WOLVES YAPI ÖZEL TR, FUAT IŞIK ÖZEL TR, FOÇA 7. JANDARMA ALAY KOM. ÖZEL, ATİYE GÜVEN ÖZEL TR, YAVUZ GÜLERCE ÖZEL TR, NEJAT BALKAYA ÖZEL TR, FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK, HATİCE YÜKSEL TR, CAN ATA TAN ÖZEL TR, MELTEM DALKILIÇ ÖZEL TR, MUSA LEVENT TOPÇU ÖZEL TR, YENİFOÇA 7. JANDARMA ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 28.10.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILAY MAHALLESİ,477,703,722,706 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.10.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,172 SOKAK VE CİVARI
- 28.10.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR,YENİ MAHALLE,KÖYİÇİ MAHALLELERİ,ATATÜRK CADDESİ,8010,8019, 8020/1,8055,8211/16-8211/17,8216/4 SOKAKLAR,SS.PINAR PELİT YAPI KOOP,ÇİĞLİ KAYMAKAMLIK BİNASI,İZKA KONUTLARI
- 28.10.2022 11:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAHALILLI MAH. TR-1 TRAFOSU İLE SÖĞÜTÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAAĞAÇ MAHALLLERI TAMAMINDA VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 28.10.2022 12:00 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA,YEŞİLOVA,KARACAOĞLAN,YILDIRIM BEYAZIT,KOŞUKAVAK,RAFET PAŞA, BARBAROS,BİRLİK MAHALLELERİ,DESTEK ORGANİZASYON TEMİZLİK ,HAS OTOMOTİV
- 28.10.2022 12:00 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ VE CİVARI
- 28.10.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ MAHALLESI
- 28.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY,ZÜBEYDE HANIM MAHALLELERİ,7447,7447/15,7448/13-14-15,7449,7532, 7540,7559/3, 7563/10 SOKAKLAR,KETENCİ KOOP,GÜNEŞ YAPI KOOP.,ELİT SİTESİ
- 28.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN OVASI, ARMUTLU OVASI, A.KIZILCA OVASI, ÇAMBEL OVASI, Y.KIZILCA OVASI VE CIVARLARI
- 28.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAH. 1. ÖTEYAKA MEVKII VE CIVARLARI
- 28.10.2022 13:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAH. KIRSALI GRB SULAMA TRAFOLARI, ÖZEL TRAFOLAR, TÜVTÜRK, DEĞIŞIM BETON, EVLIOĞLU BETON. ELVAN ORMAN ÜRÜNLERI.
- 28.10.2022 13:45 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BURUNCUK MAHALLESI ÇAYIR MEVKII TAMAMINDA
- 28.10.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAĞKIZILCA MAHALLESI TAMAMI
- 28.10.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,İ.B.Ş.B. DOĞAL YAŞAM PARKI TESİSLERİ
- 28.10.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARLI MAHALLESINDEKI TR-6, TR-7, TR-8, TR-9, TR-10, TR-12, TR-13, TR-14 TRAFOLARI TAMAMI İLE EVERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 29.10.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,HERVE GIRAUD
- 30.10.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİLER,ÇAĞDAŞ,YAYLACIK,ŞİRİNKAPI,KARANFİL,ADATEPE MAHALLELERİ,YEDİ GÖLLER EVKA-1,IŞLAY SAYGIN LİSESİ,DMO LİSESİ, REHABİLİTASYON MRK.
- 30.10.2022 01:30 01:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,İZKENT,YAYLACIK,ADATEPE,ÇAĞDAŞ,AYDOĞDU MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ,JANDARMA GENEL KOM.,İZSU
- 30.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GENCER VE YAĞCIKAVAĞI MEVKIILERININ TAMAMI VE SADIKPAŞA MAHALLESI DUTLUKUYU MEVKII BIR BÖLÜMÜ İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA