28 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 28 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENYURT ilçesinde 2022-10-28 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-10-28 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-10-28 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34308276

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 28/10/2022 09:00:00 - 28/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34241596

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ATAKAN, SEFER, TALATPAŞA sk bölgelerinde 28/10/2022 09:00:00 - 28/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498396

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-771 sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, AHU, AKSU 2 ÇIKMAZI, ALBATROS, ALEV, ALKIŞ BARIŞ, ANAFARTALAR, ANKARA, AS, ATATÜRK, AZELYA, AŞIK VEYSEL, BAHARDALI, BAHÇECİK, BARBAROS 1, BAYIR, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞÇEŞME, BAŞARAN, BOĞAZKÖY, BURAK, BÜLBÜL 5, BİNGÜL, CEYLAN 2, CÜNEYT ARKIN, DEFNE, DERAN, ENGİN, FESLEĞEN, FUNDA, GAYE, GELİNCİK, GÖNÜL 2, GÜLİN, GÜNEŞ 1, GÜVEN, GÜZİN, HAMİYET YÜCESES, HANIMELİ 2, HÜLYA KOÇYİĞİT, HİLAL 86, KALENDER, KILIÇ ALİPAŞA, KINALI, KORDONBOYU, LALE, MARMARA, MELTEM 1, MERVE, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, MİNE, NERGİS 1, NEŞE 1, NUSRET ERSÖZ, OKUR, ONUR 3, ORKİDE, OYA, OZAN, PARMAKSIZ, POYRAZ 1, SAKIN, SARAY 1, SAĞLIK, SEDA, SEDEF, SELEN, SERÇE 1, SERİNPINAR, SEVGİ, SEVİM, SEVİNÇ, SOYDAN, SOYER, SOYLU, SÜMBÜL, SİNEM, TURGUT ÖZAL, YAĞMUR, YELİZ, YEŞİM, YOSUN, YUNUS EMRE, ZAMBAK, ZEKİ MÜREN, ZENGİN, ZUHAL, ZÜHRE, ZİNDE, ÖMER FARUK UĞURLU, İPLİKÇİ sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, AŞİYAN, BESTEKAR, BEYAZGÜL 1, BULUT, BURCUM, BÜLENT, CENAP, CENNETKUŞU, GÜNGÖR, HASAN TAHSİN ÜÇER, KADER, KARDEŞ, KEMERDERE, MESUT, SEDDE, SEMA, SEYRAN 3, TEMİZ, TURGUT ÖZAL, YILMAZLAR, ÇINARCIK, ÖMÜR 2, İPEK, İĞDE sk / FATİH mah AKBATUN, ALİEFENDİOĞLU, ARMA, ASUDE 1, ATA, AYCAN, AYHAN IŞIK, BAĞLAR 2, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, BUSE, BİLGE, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CÜNEYT ARKIN, D-100 KARAYOLU, DENGE, DOĞAN 3, DURU, DİLBER, DİLEK, EFECAN, ERCİYES 1, EREKE, ESİN, EVLİYA ÇELEBİ, EZGİ, FAZIL, FAZLI, FELAK, bölgelerinde 28/10/2022 23:00:00 - 29/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.