28 Ekim Cuma günü tatil mi sorusu merak edilmeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okulların yarım gün olup olmaması da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü okullar yarım gün mü? Cuma günü öğleden sonra okul yok mu? 29 Ekim tam gün resmi tatil mi?

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Hem veliler hem de öğrenciler 28 Ekim Cuma günü okul var mı, yarım gün mü? sorusunun cevabını aratıyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü okullar yarım gün mü? Cuma günü öğleden sonra okul yok mu? 29 Ekim tam gün resmi tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak.

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor ancak. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları mesai ücreti alacak. Yada o gün izinli olarak geçirecek.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN, 28 EKİM TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, "1,5 gün resmi tatil" olacak.