28 EKİM BORSA AÇIK MI? Borsa 28-29 Ekim'de kapalı mı? Borsa İstanbul işlem görecek mi?

Borsa İstanbul'un 28- 29 Ekim tarihlerinde açık olup olmadığı, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de yarım gün hizmet verecek. Yatırımcıların, tatil dönemindeki bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak işlemlerini planlamaları önem taşıyor. Peki, 28 Ekim borsa açık mı? Borsa 28- 29 Ekim'de kapalı mı? Borsa İstanbul işlem görecek mi? Detaylar haberimizde...

28 EKİM BORSA AÇIK MI?

28 Ekim'de Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün açık olacak. Bu tarihte işlemler öğlene kadar yapılabilecek ve piyasa genellikle saat 12:30 civarında kapanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise tam gün resmi tatil olduğundan, Borsa İstanbul 29 Ekim Pazar günü kapalı olacak.

BORSA 28-29 EKİM'DE KAPALI MI?

29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bir gün olduğu için borsa tamamen kapalı olacak. Bu durumda, yatırımcılar 29 Ekim'de herhangi bir işlem yapamayacaklar.

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