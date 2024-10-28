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28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor?

28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor?
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28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim (bugün) bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, banka şubelerinde gerçekleştirmek istedikleri işlemler için bankaların açılıp açılmadığını ve saat kaçta kadar hizmet vereceğini sorguluyor. Peki, 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor?

28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle ülke genelinde resmi tatildir. "Bankalar bugün açık mı?" sorusu, vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle bugün saat 13:00 itibarıyla bankalar kapalı olacak. Bu nedenle, banka şubelerinde işlemleri olanlar, bugün bankaların saat kaçta kadar açık olacağını merak ediyor. 28 Ekim Bankalar açık mı? Detaylar haberimizdedir...

28 EKİM BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kamu ve özel banka şubeleri, bugün saat 13:00'e kadar müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Bu saatten sonra banka şubeleri kapanacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacaktır.

28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor?

BUGÜN HAVALE VE EFT YAPILABİLECEK Mİ?

Bugün havale ve EFT işlemleri, öğle saatlerine kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da havale işlemleri ücretsiz olacakken, 28 Ekim öğleden sonra EFT ve FAST işlemleri ücretli hale gelecek.

28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor?

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13:00 itibarıyla başlayacak ve bu nedenle banka şubeleri 29 Ekim boyunca kapalı olacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatiller Soğuk Haber 29 Ekim Ekonomi Gündem Finans Genel Banka

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