28 Ekim bankalar açık mı, bankalar yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı haftasında bankaların çalışma düzeni sorgulanıyor. 29 Ekim resmî tatil olduğu için bankacılık işlemlerini planlayan vatandaşlar, 28 Ekim Pazartesi günü bankaların kaça kadar hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. "28 Ekim'de bankalar açık mı, yarım gün mü çalışacak?" sorusu öne çıkarken, 29 Ekim Salı günü bankaların kapalı olup olmayacağı da araştırılıyor. Peki, 28 Ekim'de bankalar hangi saatlere kadar açık olacak, 29 Ekim'de bankalar hizmet verecek mi? İşte konuya dair güncel bilgiler...

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Bankalar, resmî tatillerde hizmet vermediği için işlem saatleri değişiklik gösteriyor. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar yalnızca öğle saatine kadar hizmet verecek. Saat 12.30'dan sonra yapılan EFT ve havale işlemleri ise aynı gün hesaba geçmeyecek. Öğleden sonra gerçekleştirilen bu tür transferlerin hesaplara yansıması, ilk mesai günü olan 31 Ekim Perşembe günü mümkün olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR HİZMET VERECEK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatil ilan edildi. Bu kapsamda, bankalar 28 Ekim'de sabah mesai saatlerinde açık olacak ve 12.30'a kadar işlem kabul edecek. Öğleden sonra ise şubeler kapanacak ve hizmet verilmeyecek.

28 EKİM'DE BANKALAR YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde Borsa İstanbul ve bankalar aynı çalışma düzenine tabi olacak. Bu nedenle 28 Ekim günü sabah saatlerinde işlemler yapılabilecek, ancak öğleden sonra tüm bankalar faaliyetlerine ara verecek.

29 EKİM'DE BANKALAR KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil kapsamında olduğu için kamu kurumlarıyla birlikte tüm bankalar da kapalı olacak. Bu tarihte hiçbir banka şubesi hizmet vermeyecek ve işlemler 31 Ekim'de yeniden başlayacak.