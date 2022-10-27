29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi tüm ülkede Cumartesi günü kutlanacak. Vatandaşlar ise 28 Ekim tarihinde bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Arama motorlarında 28 Ekim bankalar açık mı? sorusu aratılıyor. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? 28 Ekim bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim 2022 bankalar çalışma saati!

28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumartesi günü kutlanacak. 28 Ekim günü ise çalışan kurumlar merak ediliyor. Arama motorlarında 28 Ekim bankalar açık mı? sorusu aratılıyor. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? 28 Ekim bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim 2022 bankalar çalışma saati! İşte merak edilenler...

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim saat 13:00 itibari ile başlıyor. Bu nedenle de 28 Ekim günü bankalar yarım gün olarak hizmet verecek. Ülke genelinde bankalara öğlen 13:00'a kadar açık olacak.

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil sayılıyor. Hem resmi tatil olması hem de hafta sonu olması nedeniyle 29 Ekim'de bankalar kapalı olacak.