28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

28 Ekim tarihleri için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis oluşumu beklenirken, görüş mesafesinde geçici azalmalar yaşanabilir. Sabah saatlerinde özellikle sürücülerin bu duruma dikkat etmesi öneriliyor.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Gün içerisinde sıcaklık 6°C ile 19°C arasında değişiklik gösterecek. Güneşli havanın etkili olması beklenen Ankara'da öğleden sonra sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşların dış mekan etkinliklerinden yararlanması için ideal bir hava durumu öngörülüyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;