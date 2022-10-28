Üye Girişi
Haberi Paylaş

28 Ekim Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Gündem Haberleri

28 Ekim Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 28 Ekim Perşembe Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Ekim Perşembe Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…

Annesini rehin alan kişi dayısı tarafından silahla vurularak yaralandıAnnesini rehin alan kişi dayısı tarafından silahla vurularak yaralandı
Adana'da annesini rehin alan kişi dayısı tarafından silahla vurularak yaralandıAdana'da annesini rehin alan kişi dayısı tarafından silahla vurularak yaralandı
Kamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af dilediKamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af diledi

Adana elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ekim Perşembe Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÜMER, 69075 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLBAHÇESİ, 13460 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKKAPI, ŞIH CEMİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZİYAPAŞA, 67021 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİTHATPAŞA, 58266 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKAPINAR, .FUAT CEBESOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOLAKLI HÜRRİYET, 5264 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKDENİZ, KARATAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇOTLU, 5935 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAKIZLI, 4766- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELYALI, 81001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAHFESIĞMAZ, 79053 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAHAMZALI, AVLUKLU AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ILICA, HALİLLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YASSIÇALI, YUKARI KAYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HAMAM, HAMAM MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAHAMZALI, AVLUKLU AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Adana Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title