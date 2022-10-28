28 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 28 Ekim 2022 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Teşkilat 02:45 Gönül Dağı 05:10 Benim Adım Melek 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Yeşil Deniz 15:35 Gönül Dağı 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kasaba Doktoru Kaynak: InterSinema.com / TV Toros Dağları TV Haberler

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