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28 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

28 Ekim 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Spor Toto 1. Lig Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Hollanda Eredivisie Özetler

09:40 Belçika Pro Lig Goller

09:50 İtalya Seri A Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 İtalya Seri A Goller

11:00 Spor Manşet

12:15 Spor Toto Süper Lig Goller

12:25 Spor Takvimi

12:30 Gün Ortası

13:25 Portekiz Süper Lig Özetler

13:50 Hollanda Eredivisie Goller

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:30 İspanya La Liga Goller

19:40 Spor Takvimi

19:45 Dakika Skor

22:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

Aktüel Futbol Trt TV Haberler

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