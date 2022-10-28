28 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Ekim 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Toto 1. Lig Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Hollanda Eredivisie Özetler
09:40 Belçika Pro Lig Goller
09:50 İtalya Seri A Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 İtalya Seri A Goller
11:00 Spor Manşet
12:15 Spor Toto Süper Lig Goller
12:25 Spor Takvimi
12:30 Gün Ortası
13:25 Portekiz Süper Lig Özetler
13:50 Hollanda Eredivisie Goller
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:30 İspanya La Liga Goller
19:40 Spor Takvimi
19:45 Dakika Skor
22:00 Aktüel Futbol