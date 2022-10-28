28 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 28 Ekim 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Kaleci ve Golcü 01:00 Muhabir Masası 02:30 Gamer 03:30 İstatistik Bankası 04:00 Fta Antalyaspor-istanbulspor 06:00 B.giresunspor - Ankaragücü 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Ankaraspor - Galatasaray 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Bursaspor - Beşiktaş 14:00 Süper Lig Haftanın Golleri 14:15 1. Lig Haftanın Golleri 14:30 A. Konyaspor - Kasimpaşa 15:15 Dg Sivasspor - Fta Antalyaspor 15:45 1. Lig Haftanın Golleri 16:00 Kasimpaşa - Y. Kayserispor 17:45 Süper Lig'in Gol Krallari 18:00 Beinspired 19:00 Taraftar 20:00 Süper Hikayem 21:00 Santra 22:30 Süper Lig Haftanın Golleri 22:45 1. Lig Haftanın Golleri 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftası Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi? — Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Antalyaspor TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 28 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.