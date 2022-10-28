28 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Ekim 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Kaleci ve Golcü
01:00 Muhabir Masası
02:30 Gamer
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Fta Antalyaspor-istanbulspor
06:00 B.giresunspor - Ankaragücü
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Ankaraspor - Galatasaray
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Bursaspor - Beşiktaş
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 A. Konyaspor - Kasimpaşa
15:15 Dg Sivasspor - Fta Antalyaspor
15:45 1. Lig Haftanın Golleri
16:00 Kasimpaşa - Y. Kayserispor
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Beinspired
19:00 Taraftar
20:00 Süper Hikayem
21:00 Santra
22:30 Süper Lig Haftanın Golleri
22:45 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası
Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi?— Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022