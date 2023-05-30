28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı!
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28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak ve milletvekilleri seçimlerine göre kesin sonuç ne zaman belli olacağı gündeme geliyor. Konuyla ilgili YSK Başkanı açıklama yaptı. 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı!
2023 Genel Seçimlerinde 28. Dönem milletvekili seçildi. Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. onuyla ilgili YSK Başkanı açıklama yaptı. 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak gündeme geliyor. 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı! Detaylar haberimizdedir…
28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.
YSK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
YSK Başkanı Yener: 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek https://t.co/gEStiA8uox pic.twitter.com/1avxHjNtvC— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 30, 2023
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