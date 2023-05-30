Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı!

Gündem Haberleri

28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak ve milletvekilleri seçimlerine göre kesin sonuç ne zaman belli olacağı gündeme geliyor. Konuyla ilgili YSK Başkanı açıklama yaptı. 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı!

2023 Genel Seçimlerinde 28. Dönem milletvekili seçildi. Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. onuyla ilgili YSK Başkanı açıklama yaptı. 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak gündeme geliyor. 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı! Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.

YSK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı!Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milletvekili YSK Başkanı Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title