28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı!

28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak ve milletvekilleri seçimlerine göre kesin sonuç ne zaman belli olacağı gündeme geliyor. Konuyla ilgili YSK Başkanı açıklama yaptı. 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıklama yaptı!