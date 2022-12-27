28 Aralık Yengeç burcu yorumu! Yengeç burcu günlük burç yorumları! Bugün yengeç burcunu neler bekliyor? Bugünkü yengeç burcu yorumu!

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28 ARALIK 2022 YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün dünya sizin etrafınızda dönüyormuş gibi gelecek. Ama etrafınızdakiler böyle düşünmediğinden, hayal kırıklığına uğrarsanız şaşırmayın. Beklentilerinizi biraz kısın ve başkalarının ihtiyaçlarını da göz önüne alın. Yoksa bu bencil tutumunuzla sadece düşmanlar edineceksiniz ve aileniz ve arkadaşlarınız sizden bariz biçimde uzak durmaya çalışacak. Bencillik uzun vadede her zaman sorun yaratır.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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