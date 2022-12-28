28 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 28 Aralık Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Aralık Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Aralık Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU,MECİDİYE,DOĞUCA,IŞIKKÖY,HİLALİYE EĞİTİM VAKFI,TASCO GIDA,PALAMİDAS,REYHAN YAĞ FAB,KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,KOZLUSAN,GÜRGENDAĞ,NİMTAŞ,NAMLU MAKİNA,KESKİNOĞLU,MSM AKHİSAR NATO TESİSLERİ,ERDENLER BETON,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,SULAMA KOOP,GÜÇLÜ PLASTİK,KURTULUŞ TİC,AKSA DOĞALGAZ,SEM SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ,KAYA MOTORLU ARAÇLAR.
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İZZETTİN MAHALLESİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, GES VE BİYOGAZ TESİSLERİ, ÖZEL TRAFOLAR İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI.
- 28.12.2022 09:00 13:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HACIİSHAK MAHLLESİ 15 SOKAK SONU KARAOSMANOĞLU SAN SİT BURSA DOĞALTAŞ TARİŞ BATIÇİM AYMER DOĞALTAŞ VE CİVARLARI
- 28.12.2022 09:00 13:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HACIİSHAK MAHALLESİ 249/1-249/2-249/5-249/6 SOKAK VE CİVARLARI
- 28.12.2022 13:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BEYOBA MAHALLESİ MİTHATPAŞA VE FEVZİ ÇAKMAK CD 20-21 SOKAKLAR
- 29.12.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ADALA MEVKİNDE BULUNAN AGROLİVE GES, AGROLİVE ATTALOS ÖZEL TRAFOLARI, FERAYE ASLAN, AYŞE OYA KURDAŞ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE SOLAR ENERJİ ÖZEL TRAFOSU
- 29.12.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ADALA MEVKİNDE BULUNAN TÜRKCEL VERİCİ TRAFOSU, ABDULBAKİ, HASAN VEZNELİ ÖZEL TRFAOLARI , DAMLATAŞ MADEN OCAĞI VE YİĞİT ZEYTİNCİLİK ÖZEL TRAFOLARI
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YARHASALAR MAHALLESİ PEKER MAHALLESİ AVNİGEMİCİOĞLU CADDESİ (DM-1/42)
- 29.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YARHASALAR MAHALLESİ PEKER MAHALLESİ AVNİGEMİCİOĞLU CADDESİ (DM-1/8)
- 29.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAĞLAYAN MAHALLESİ VE GÜRSU MAHALLESİ
- 29.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HÜRRİYET MAHALLLESİ 396 485-489-491-466-488 SOKAK VE CİVARLARI
- 29.12.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SAĞLIK VE SEYRANTEPE MAHALLELERİNE BAĞLI KURUDERE CADDESİ, GÖKÇEPINAR CADDESİ, HÜRRİYET CADDESİ, ŞEHİTPOLİS YÜKSEL ÖZDEMİR CADDESİ, 184,201,180,189,178,187,185,164,162,163,146,134,142,155,117,122,151,130 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER AYRICA SALİHLİ DEVLET HASTANESİ VE HUZUR EVİ
- 29.12.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİNE BAĞLI 551,642,620,652,654,656,658,662,568,670,676,575 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 30.12.2022 08:30 09:30 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVŞAR MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ESAT DURGU, BEKİR ISLAK, BAGGİ TEKSTİL, BURSA MAKİNE, HİKMET YAKUT, AY-MER CAN GIDA, DALGIÇ SEBZE, TURCAN SANAYİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL TESİSLER.
- 30.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5803, 5780, 5805, 5776 SOKAKLAR (ROSEBAY TR-1)
- 30.12.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜZÜMLÜ SUBAŞI HACIALİLER DELEMENLER GİRELLİ BELENYAKA NARLIDERE MAHALLELERİ ÖZEL TRAFOLAR VE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜZÜMLÜ MAHALLESİ, SOBRAN MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADAKALE MAHALLESİ TUNCA MAHALLESİ
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR -1 ANAFARTALAR-AHMETBEDEVİ-KUŞLUBAHÇE-YARHASANLAR MAHALLELERİ
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEDAR-KADIDAĞ VE BÜNYANİOSMANİYE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BOTAŞ BÜNYANOSMANİYE AKHİSAR OTOYOL GİŞELER MİRBEY LOJİSTİK VE CİVARLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ BEY MAHALLESİ NENE HATUN CADDESİ PİRİ REİS CADDESİ GENÇ OSMAN CADDESİ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SOKAKLAR
- 30.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ, GAFFAROKAN, ZAFER, YEŞİLYURT, ÖZYURT, SEYRANTEPE, ŞEHİTLER BAHÇECİK, KELİ, KARAAĞAÇ MAHALLELERİNDE FESTİVA, FRİDA KURŞUNLU, ÖZKUL, ŞENDİL OTO, AKBAŞLAR OTELCİLİK, SALİHLİ KURŞUNLU PİNİK ALANI, TALAT ZURNACI MESLEK LİSESİ, KURUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SSİNYALİZASYONLARI
- 30.12.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKÇEÖREN MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR