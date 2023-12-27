28 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÖKÇEYURT ( GÖKÇEYURT KÖYÜ İÇ YOLU TURGUTLU )

HAMZABABA ( HAMZABABA KÖYÜ İÇ YOLU )

HAMZABABA MH. ( HAMZABABA HAMZABABA KÖYÜ İÇ YOLU )

SARIÇALI ( SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU SARIÇALI YOLU )

SARIÇALI MH. ( SARIÇALI YOLU KÜME EVLER SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER )

Kesinti ID : 2772441

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

CAMİATİK MH. ( ARA SK. ARASTA SK. ASMALI ÇINAR SK. DALAĞAN SK. ELMALI SK. ESKİ CAMİ SK. ESKİ CAMİİ SK. ITIR SK. MALGACA PAZARI SK. MALKACA PAZARI SK. TATAR CAMİİ TATAR CAMİİ SK. )

CAMİATİK ( ARASTA SK. )