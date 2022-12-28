28 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 28 Aralık Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Aralık Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 28.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ200/42 SOKAK VE CİVARI,BUCA KOOP.
- 28.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-17 , MORDOĞAN MAH. DOĞA TATIL , AÇELYA SITESI TAMAMI
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 C KOLU
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 C KOLU
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (B KOLU)
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAH. HACI MUSA MEVKII TR-32
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR CAMIKEBIR MAHALLESI GÖZSÜZLER CADDESI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI TR-112
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEKLIKTEPE MEVKII TR-369
- 28.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ -MERSİNAKİ CADDESİNİN BİR BÖÜMÜ -247,248,251 SOKAKLAR
- 28.12.2022 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SİTELER MAHALLESİ M460DAN M13 ÇIKIŞI ZÜBEYDE HANIM CADDESİ 1423-1424-1403 CEMAL GÜRSEL 1039-1404-1044-1023-1006 KUZEY EGE OTO YOL VE CİVARİ
- 28.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8979/2,8979 ,8980,8980/5,8980/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8798,8802,8797 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ ,8756 SOKAK VE CİVARI
- 28.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8786/21,8786/32,8786,8786/25,8786/23,8786/29 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8781,8782,8782/1,8783,8784,8785 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,YAMANLAR ÖZÜRLÜLER REHABİLİTASYON MERKEZİ
- 28.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PEKER MAHALLESİ,5050-5052-5058-5064-5082-5120-5122-5125-5127/1-5128-5128/1-5129-5130 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 09:30 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE M98 DEN M56 ÇIKIŞI CENGİZ TOPEL HASTANE CADDESİ 595-600-598-532-536-517-537 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ SOKAKLAR VE CİVARİ
- 28.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT,YEŞİLBAĞLAR MAHALLELERİ,DURAK KAYAR 272/3 SOKAK,HERVE GIRAUD
- 28.12.2022 10:30 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE M583 BÖLGESİ 813-847 815-825 SOKAKLAR VE CİVARİ
- 28.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,526/1,541,542, 543,545/2,535, 536,537,538,551,582,606,4095,4516,4517,4539, 4571,4601,4666, 4668,4669,4672, 4687,4701,4703,4704 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSAN ALYANAK MAHALLESİ,4957-4964-4966-4967-4969-4971-4972-4993-4993/1-4994-4998 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GENERAL ASIM GÜNDÜZ MAHALLESİ,YEŞİLLİK CADDESİ,5699,5701,5702,5704,5705,5706,5707,5710, 5712,5713,5727, 5728,5729,5730,5732,5733,5734,5735,5736 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS,ALTINTAŞ MAHALLELERİ,İNÖNÜ CADDESİ,İNÖNÜ CAD.NİN 304 SK.İLE 341 SK.ARASI,277, 280,283,303,304,318,323,356,308,322,340,362,363,364, 365,366 SOKAKLAR VE CİVARI,ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ İLAHİYAT FAK. KAVŞAĞI
- 28.12.2022 14:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ,SIRRI ATALAY,4152-4153-4163-4164-4177-4175 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR MAHALLESİ,2904 SOKAK.,KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI,BAKİ UZUN TIP MERKEZİ SMYRNA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
- 28.12.2022 17:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURGUT REİS MAHALLESİ,HALİL RIFAT PAŞA - ASANSÖR
- 29.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE,ADALET ,OSMANGAZİ MAHALLELERİ
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,OYAK 87 YAPI KOOPARATİFLERİ,597,597,597/3,4,6 SOKAKLAR,TUZ GÖLÜ, EDİNİM YAPI KOOPARATİFLERİ,617/3 HİSAR 87 YAPI KOOP.
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHTALI BARAJI KORUM,DEDE,YOLÜSTÜ MEVKİİ-MEŞELİK YOLU KARACAAĞAÇ VE CİVARI,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,KARACAAĞAÇ VE CİVARI, KIRIKLAR KÖYÜ VE CİVARI, 3018,3020,4004,4004/1,4010-4020-4002-4005-4024 SOKAKLAR VE CİVARI,KIRIKLAR MAHALLESİ VE CİVARI,BELEN-HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ BELENBAŞI KÖYÜ DOĞANCILAR KÖYÜ VE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ VE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,AYDIN YOLU,27,28/19, 28/20, 28/22 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YALI MAHALLESİ TURKCELL YALI ÖZEL TR 35-17-M00133Ö VE CİVARLARI
- 29.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,FERİDUN PÖZÜT CADDESİ,63,64,65,69 SOKAKLAR VE CİVARI.
- 29.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT-DÜNDARLI TARIMSAL ALANLAR VE CİVARLARI
- 29.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE,BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLELERİ,130,101,103,122,123,124,125,127,131,132,134, 135,136, 139,141,147,192,174,179,179/1,180,181,182,190,191,192,193, 194, 195,196,197,201,204 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESKİ BAĞARASININ TAMAMMI-HACI VELİ MAHALLESİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ ,AVNİ YAVUZ ,YAKUP ERSAYINVE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , ILDIR BÖLGESI BIR KISMI A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN , KÜÇÜKBAHÇE - KARAREIS MEVKII , PALMIYE SITESI TAMAMI M-22Ö VE M-26Ö
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI MAH. KARABEL RES, GARDANYA GES, KIRAZ GES VE CIVARLARI
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (C-D KOLU)
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAHALLESI KISMEN (OVAKENT TR-2)