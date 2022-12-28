28 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 28 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34599058

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 2260., 2262., 2263., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2208., 2211., ABANOZ, AHUDUDU, AKGÜVERCİN, ALACA, ALBATROS, BALIKÇIL, BARIŞ, BENEK, BULUT, DALGIÇ, DOĞAN, DUT, EDA, ERGENE, FLAMİNGO, FUNDALIK, FİDAN, HÜME, IŞIK, KANARYA, KARTAL, KAZ, KELEBEK, KENDİR, KIYI, KOTA, KOZA, MARTI, NAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PAPAĞAN, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAKA, SAMANYOLU, SERÇE, TEPE, TOYGAR, TURNA, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÇİT KUŞU, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BADEL, BELEN, DAMLA, ENDER, HAMİDİYE, IRMAK, NEHİR, YUNUS EMRE, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÖZGÜR, ÖZÜM sk / PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / TALATPAŞA mah 1035. sk bölgelerinde 28/12/2022 09:00:00 - 28/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34597486

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah LADİN sk bölgelerinde 28/12/2022 09:00:00 - 28/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34599062

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 28/12/2022 09:00:00 - 28/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34598360

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah CEREN, HURMA, HUŞ, MEŞE, TOMRUK, YAYLA, İNCİR sk bölgelerinde 28/12/2022 09:00:00 - 28/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34599884

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-108, G-40 sk bölgelerinde 28/12/2022 09:00:00 - 28/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-12-28 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-12-28 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34600631

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah HACI PİRİ sk bölgelerinde 28/12/2022 00:00:00 - 28/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34600035

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 28/12/2022 00:01:00 - 28/12/2022 05:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.