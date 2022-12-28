28 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Aralık 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
01:25 Haberler
01:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
02:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:00 Climbing Show
03:30 Snooker: İngiliz Açık
05:00 Bisiklet: İspanya Turu
06:00 Bisiklet: İspanya Turu
07:00 Bisiklet: İspanya Turu
08:00 Bisiklet: İspanya Turu
09:00 Bisiklet: İspanya Turu
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
17:45 Kayakla Atlama Dünya Kupası
18:20 Kayakla Atlama: Dört Tepe
19:35 Haberler
19:40 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:05 Biatlon: World Challenge
21:15 Biatlon: World Challenge
22:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
23:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
23:45 Alp Disiplini Dünya Kupası