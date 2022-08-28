28 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Ağustos 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor
03:45 Özetler
04:00 Stadyum
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor
08:45 Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Türkiye - Çin
13:30 Spor Bülteni
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:55 Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor
19:00 Özetler
19:10 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor
21:15 Stadyum
21:40 Boluspor - Altınordu
23:45 Stadyum