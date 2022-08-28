28 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 28 Ağustos 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Teknik Analiz 02:00 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor 03:45 Özetler 04:00 Stadyum 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor 08:45 Özetler 08:55 Spor Takvimi 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 11:55 Türkiye - Çin 13:30 Spor Bülteni 14:00 Spor Haftasonu 16:00 Spor Bülteni 16:55 Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor 19:00 Özetler 19:10 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor 21:15 Stadyum 21:40 Boluspor - Altınordu 23:45 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Yeni Malatyaspor Orhan Ayhan Eyüpspor Trt TV Haberler

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