28 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı TV Haberleri 28 Ağustos 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 02:30 Sessizler 04:00 Müzik Arası 05:00 Yabancı Damat 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Seversin 15:00 Üç Kız Kardeş 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Cehennem 22:30 Cehennem Kaynak: InterSinema.com / TV Kanal D TV Haberler

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