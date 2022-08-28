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28 Ağustos 2022 Fox Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Ağustos 2022 Fox Yayın Akışı

28 Ağustos 2022 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 İbrahim Selim ile Bu Gece

02:00 Her Yerde Sen

04:00 Kazanan Restoran

05:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar

06:30 Adile Teyze

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 İyilik

13:45 En Hamarat Benim

16:15 Senden Daha Güzel

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

Kaynak: InterSinema.com / TV

Fox TV Haberler

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