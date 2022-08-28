28 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Ağustos 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Porsche Supercup
01:00 Tenis: Roland Garros
02:30 Bisiklet: İspanya Turu
04:00 Tenis: Amerika Açık
05:30 Bisiklet: İspanya Turu
07:30 Tenis: Amerika Açık
09:30 Hall Of Fame: Londra 2012
10:30 Bisiklet: İspanya Turu
12:00 Porsche Supercup
12:30 The Power Of Sport
13:00 Bisiklet: İspanya Turu
14:00 Bisiklet: İspanya Turu
19:00 Binicilik
20:45 Dağ Bisikleti Dünya Şamp.
21:55 Haberler
22:00 The Minute
22:05 Bisiklet: İspanya Turu