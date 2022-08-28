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28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Ağustos 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

00:30 Z Raporu

01:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor

02:45 Süper Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Süper Lig

04:00 Trio

04:30 Z Raporu

05:00 Sanal Direktör

06:00 Gamer

07:00 Trabzonspor - Galatasaray

08:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Sanal Direktör

13:00 Gamer

14:00 Süper Hikayem

15:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

15:30 A. Konyaspor - Fenerbahçe

16:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 Trabzonspor - Galatasaray

18:50 Maç Başlıyor

19:15 V.f.karagümrük-mke Ankaragücü

21:15 beIN Süper Lig

21:45 A.demirspor - H.ümraniye

23:45 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Gaziantep FK beIN TV Haberler

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