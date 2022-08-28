28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 28 Ağustos 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Trio 00:30 Z Raporu 01:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor 02:45 Süper Lig Maç Özetleri 03:00 beIN Süper Lig 04:00 Trio 04:30 Z Raporu 05:00 Sanal Direktör 06:00 Gamer 07:00 Trabzonspor - Galatasaray 08:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor 09:45 Süper Lig Maç Özetleri 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Sanal Direktör 13:00 Gamer 14:00 Süper Hikayem 15:00 Beşiktaş - DG Sivasspor 15:30 A. Konyaspor - Fenerbahçe 16:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor 17:45 Süper Lig'in Gol Krallari 18:00 Trabzonspor - Galatasaray 18:50 Maç Başlıyor 19:15 V.f.karagümrük-mke Ankaragücü 21:15 beIN Süper Lig 21:45 A.demirspor - H.ümraniye 23:45 beIN Süper Lig Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Gaziantep FK beIN TV Haberler

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