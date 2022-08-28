28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Ağustos 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
00:30 Z Raporu
01:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor
02:45 Süper Lig Maç Özetleri
03:00 beIN Süper Lig
04:00 Trio
04:30 Z Raporu
05:00 Sanal Direktör
06:00 Gamer
07:00 Trabzonspor - Galatasaray
08:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Sanal Direktör
13:00 Gamer
14:00 Süper Hikayem
15:00 Beşiktaş - DG Sivasspor
15:30 A. Konyaspor - Fenerbahçe
16:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Trabzonspor - Galatasaray
18:50 Maç Başlıyor
19:15 V.f.karagümrük-mke Ankaragücü
21:15 beIN Süper Lig
21:45 A.demirspor - H.ümraniye
23:45 beIN Süper Lig