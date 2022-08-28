28 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Ağustos 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
01:25 Gül Masalı
04:10 Ateş Yağmuru
06:20 Sen Anlat Karadeniz
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:20 Dizi TV
14:10 Biz Böyleyiz
16:20 Labirent: Alev Deneyleri
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
Kaynak: InterSinema.com / TV