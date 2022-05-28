28 - 29 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! - Haberler

28 - 29 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 28 Mayıs Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Mayıs'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 28.05.2022 02:00 02:15 MANEVRA İADESİ YUNUS EMRE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 28.05.2022 02:00 02:15 MANEVRA İADESİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ, KARABAĞLAR BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİ, KONAK BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİ
- 28.05.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE SALİHLER, BAHÇELİ, KIRATLI, GÖKÇEAĞIL, ÇUKURALAN, NEBİLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT, BAHRİYE ÜÇOK CADDELERİ, 1021, 1019, 1017, 1015, 1029, 1024, 1009, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1032 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI
- 28.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUYUCAK MAH. ANSIZCA MAH. 40.SK. KUYUCAK YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İÇ YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İZMIR ANKA MEVKII VE CIVARLARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MERKEZ SOKAK VE CIVARININ BIR KISMI, İBB KIRAZ TELSIZ RÖLE İSTASYONU ÖZEL TRAFO VE CIVARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. HANYIKIĞI SOKAK VE CIVARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-19 VE TR-20
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAH. MENDERES SOKAK, KÜÇÜK MENDERES, GÖKÇEN, DERE, MANOLYA, 1. ÇIKMAZ KARDELEN, ERMERAL, MANOLYA SOKAKLAR, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9 VE 11 NOLU SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 28.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH ARAP YERI MEVKI
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI MH. KIZILIRMAK SK. ÇIFTLIK SK. FATIH SK. SIRA SELVI SK. KADIOĞLU BETON CIVARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR MAH. KISMEN
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARADOĞAN, TÜRKMEN, YENICEKÖY MAHALLELERI
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, CUMHURIYET, ANAFARTALAR MAHALLELERI KISMEN
- 28.05.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAH, KARACAALI MAH, PAŞA MAH, DUATEPE MAH, İPEKÇILER MAH, KURTULUŞ MAH. , DERE MAH. CUMHURIYET MAH. YENI MAH. , DUMLUPINAR MAH, KETENCI MAH. BAHARIYE MAH. ERTUĞRUL MAH. İHSANIYE MAH. DUATEPE MAH.
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (CUMHURIYET MAH. YENI MAH) YEŞIL İMARET SK, İSMAIL AĞA SK, GAZAZHANE SK, BEDESTAN SK, AYDINOĞLU CAD, YANIKKONAK CAD, 2. KARAHASAN SK, KARAHASAN CAD, ÇAĞALOĞLU SK, MEKTEP CAD, PAMUKPAZARI SK, TAHTAKALE CAD, YAHŞIBEY SK, MENEKŞE SK, UZUN ÇARŞI SK, KUYUMCU ALI SK.
- 28.05.2022 09:00 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, SAKARYA CADDESİ, 283/14, 283/13, 282, 278, 278/1, 277, 279, 281, 280 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AZİZİYE MAHALLESİ, RAKIM ERKUTLU CADDESİ, 574, 575, 5796, 628, 657, 659, 660, 661, 663, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 675, 713, 714, 721, 747, 753, 756, 757 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 09:00 14:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MUAMMER AKAR MAHALLESİ, GÜRSEL AKSEL BULVARI, İNÖNÜ CADDESİ, 46 SOKAK İLE ÜÇKUYULAR MAHALLESİ, GÜRSEL AKSEL BULVARI, 14/1, 65/3, 67, 12, 46, 65/1, 14, 66, 68, 65/2 SOKAKLAR İLE İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
- 28.05.2022 09:00 17:00 ATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI REFET BELE MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4628, 9121/1, 9131, 9131/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, SAİM ÇIKRIKÇI CADDESİ, 3051, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4609, 9117, 9117/1, 9119, 9121, 9121/1, 9152, 9154, 9154/1, 9157, 9184, 9184/2, 9184/4, 9222 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİ, 8838, 8809/26-27, İZKENT MAHALLESİ, 8841/1, 8841, 8831, 8838 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YENİ MAHALLE, 8766, 8765, 8766/1, 8759, 8764, 8762, 8764/3, 8764/6 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 09:00 13:00 KABLO DEVREYE ALMA ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ, 8841, 8838/16-17-18-19-21, 8841/4, 8838, 8809/17-20-22-23-26-27-28, SOKAKLAR İLE İZSU P-29 SU POMPA İSTASYONU
- 28.05.2022 09:00 12:00 AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI MENDERES MAHALLESİ, MUHTAR RAHMİ ÖZÇOBAN, 1006, 1006/3, 1007, 1039 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 09:30 15:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK, BAHRİYE ÜÇOK CADDELERİ VE CİVARLARI
- 28.05.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAPINAR, ÇENIKLER, KABAAĞAÇ, KARAHAYIT, LUTUFLAR, ALANKÖY MAHALLERI TAMAMINDA
- 28.05.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜLEYMAN DEMIREL MAH. RÜYAKENT SITESI VE ÇEVRE SOKAKLAR
- 28.05.2022 10:00 13:00 AOB ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ, 951, 949, 950, 951/1-2-3-4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 10:00 12:00 AOB ÇALIŞMASI KORUTÜRK MAHALLESİ, LİDER, MELTEM, KESTANE, RÜZGAR, TAYFUN SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.05.2022 12:00 13:30 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE YENİKENT, TEKKEDERE, SARIDERE, ÇALIBAHÇE, KURFALLI MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 28.05.2022 12:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, SAKARYA CADDESİ, 282, 278, 278/1, 277, 281 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE KAPLAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE SALİHLER, BAHÇELİ, KIRATLI, GÖKÇEAĞIL, ÇUKURALAN, NEBİLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ, 1028/1, 102/2, 1028/3, 1028/4, 1032, 1021/3, 1021, 1029, 1021/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUYUCAK MAH. ANSIZCA MAH. 40.SK. KUYUCAK YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İÇ YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İZMIR ANKA MEVKII VE CIVARLARI
- 29.05.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. ÇINARKÖY MAH. KEMALAPAŞA KIZILÜZÜM KIROVASI. KIZILÜZÜM KÜMEEVLER. ULUCAK KEMALPAŞA CD. MADENALTI MEVKII YOLU. ÇINARKÖY KIROVASI. BEŞPINAR MERKEZI YOLU VE CIVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR KÖY MAH., ULUCAK KEMALPAŞA CAD. VE CIVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER YANI FABRIKALAR, TAŞLIYOL MEVKII, ÖTEYAKA MEVKII VE CIVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI YENMIŞ, AŞAGI YENMIŞ, SÜTÇÜLER, BEŞPINAR, SPIL, AKALAN, ÇAMBEL MAH. VE CIVARLARI
- 29.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI MH. KÖY İÇI TAMAMI
- 29.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET KADIOĞLU ÖZEL TR
- 29.05.2022 09:00 12:00 AOB ÇALIŞMASI YEŞİLOVA MAHALLESİ, 4088, 5544, 4113, 4090/1, 5121, 4117 SOKAKLAR CİVARI
- 29.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH. ŞAŞAL MAH. EŞEN MAH.
- 29.05.2022 09:00 10:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, DUMLUPINAR, FATİH SULTAN MEHMET CADDELERİ, 274/6, 274/8, 275/1, 274/5, 274/7, 274/1, 274/2, 275 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, SAKARYA CADDESİ, 282, 279,278, 278/1, 278/2, 277 281, 280 SOKAKLAR CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERELI MAH. KAVAKKUYU MEVKII
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜLEYMAN DEMIREL-ZAFER-HÜRRIYET-UMURBEY-EMMIOĞLU-MEŞRUTIYET-AKINCILAR-İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN
- 29.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH. BATIBETON CAD. VE CIVARI ÖZEL TRAFOLAR
- 29.05.2022 09:00 10:00 YATIRIM TESİSİLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, SAKARYA CADDESİ, 279, 278/6, 278/4, 278/3, 278/2, 278/5 SOKAKLAR CİVARI
- 29.05.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, TALATPAŞA BULVARI CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 TRAFO DEĞİŞİMİ İSMET KAPTAN MAHALLESİ GAZİ BULVARINDA BULUNAN 2. ONURHAN İŞHANI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇALIKUŞU MAHALLESİ, 3248, 3252, 3261, 3245, 3246, 3250, 3251, 3253, 3254, 3262, 3197, 3198, 3247, 3249, 3243, 3263 SOKAKLAR İLE GENERAL ASIM GÜNDÜZ MAHALLESİ, YEŞİLLİK CADDESİ, 5715/12, 5713, 5715/13-15, 3245, 3247, 3246, 2715/14, 5717, 3254, 5713/1, 5715/11, 5716, 5713, 5701 SOKAKLAR İLE CENNETOĞLU MAHALLESİ, YEŞİLLİK CADDESİ, ŞEHİT ER HÜSEYİN KAYA, 5704, 5701/3, 5705, 5712, 5699, 5701, 5710, 5702, 5709/6, 5693/1, 5698/2, 5708, 5709/9, 5712, 5692, 5709, 5711, 5694, 5709/6-8-11, 5855, 5708/1-2, 5648, 5708, 5709, 5709/1-2-7, 5693/1, 5704, 5706, 5700, 5703, 5705, 5708, 5709, 5711, 5709/3, 5707, 5710, 5702 SOKAKLAR İLE KARABAĞLAR BELEDİYESİ VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI REFET BELE MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 9131/8, 9131, 9121/1 SOKAKLAR İLE SEVGİ MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 4604, 4607, 4611, 4628, 4606, 4605, 4608, 4610, 4609 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI VATAN MAHALLESİ, FARUK AKAR KARASU, POLAT CADDELERİ, 9073, 9075, 9101, 9103, 9132, 9134, 9136, 9138 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ÜÇKUYULAR MAHALLESİ, GÜRSEL AKSEL BULVARI, 12, 14, 14/1, 46, 65/1, 65/3, 66, 67, 68 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ÜÇKUYULAR MAHALLESİ, 12, 69, 70, 74 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 HÜCRE DEĞİŞİMİ 2.İNÖNÜ MAHALLESİ, DOĞA, ALTINVADİ SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YİĞTLER MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK, ADNAN KAHVECİ CADDELERİ, 331, 345, 343, 333, 341 SOKAK VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YİĞTLER MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK, ADNAN KAHVECİ CADDELERİ, 331, 345, 343, 333, 341 SOKAK VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YİĞİTLER MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK, ADNAN KAHVECİ CADDELERİ, 331, 345, 343, 333, 341 SOKAK VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BOSTANLI MAHALLESİ, UĞUR MUMCU PARKI İÇİ YOLU, 1671, 1813/5, 1814, 1803/2, 1814/1, 1813/4 SOKAKLAR İLE 1671 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 09:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MERKEZ VE CIVARLARI, SULUDERE SULAMA KOOP. ÖZEL TRAFO. (TR-1 VE TR-14)
- 29.05.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA NALDÖKEN MAHALLESİ, 129/23, 129/24, 129/10 SOKAKLAR CİVARI
- 29.05.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİSİ TESİSİ DEVREYE ALMA ETİLER MAHALLESİ, GAZİLER CADDESİ, 1250, 1257, 1263, 1281, 1282, 1283 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.05.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
- 29.05.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. ÇINARKÖY MAH. KEMALAPAŞA KIZILÜZÜM KIROVASI. KIZILÜZÜM KÜMEEVLER. ULUCAK KEMALPAŞA CD. MADENALTI MEVKII YOLU. ÇINARKÖY KIROVASI. BEŞPINAR MERKEZI YOLU VE CIVARLARI
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