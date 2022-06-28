28 - 29 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Haziran Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ



Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALITLI MAHALLESİ

28.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU MAHALLESİ TAMAMI SALİH KOZLU GÜRGENDAĞ KERESTECİLİK NAMLU MAKİNE SANAYİ KURTULUŞ TİC NİMTAŞ İNŞ.TAAH.NAK.SAN MUSTAFA AYKUŞ ÖZEL KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK ÖZEL ÖZEMEK UN ÖZEL AKHİSAR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR

28.06.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-7)

28.06.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-12)

28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ ÇİÇEKLİ İÇME SUYU ÖZEL TR ÇİÇEKLİ MAH. TR-2 ÇİÇEKLİ KIRDİBİ MEVKİİ KINIK MAH. SİNDEL MAH. BASKİ KINIK İÇME SUYU ÖZEL TR DEĞİRMENTAŞI MEVKİİ

28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOYGAR, YUVACALI, KASAPLI, MATARLI, TÜRKMEN MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ

28.06.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIHALİLLER KÖY İÇİ ( ÖZEL TRAFOLAR VE FABRİKALR BÖLÜMÜ KISMİ OLARAK ETKİLENECEKTİR.)

28.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMZABEYLİ KÖY İÇİ

28.06.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI KÖY İÇİ( ÖZEL TRAFOLAR VE FABRİKALR BÖLÜMÜ KISMİ OLARAK ETKİLENECEKTİR.)

28.06.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI DOMBAYLI MAHALLESİ

28.06.2022 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KÖREZ MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

28.06.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YEŞİLYURT MAHALLESİ TARİŞ ÇEVRESİ

28.06.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-8)

28.06.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-13)

28.06.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-9)

28.06.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM AKGEDİK TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-1)

28.06.2022 13:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI YEŞİLYURT MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ

28.06.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-10)

28.06.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKGEDİK TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-1/A)

28.06.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-11)

28.06.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM AKGEDİK TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (TR-2)

29.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLKÖY MAHALLESİ

29.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BENLİELİ MAH. BENLİELİ İSABEYLİ MEVKİİ. MASKİ DELİÇOBAN İÇME SUYU.

29.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPEKÖY MAHALLESİ

29.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELCE, KARACALAR, ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ, TEPEKÖY MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ VE BAKLACI MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ

29.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ

29.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR MAHALLESİ

29.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR MAHALLESİ OKUL BÖLGESİ VE CABERFAKILI MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ

29.06.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM AKGEDİK TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (AKGEDİK TR-2/A BÖLGESİ)

29.06.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ 5050,5057 VE 19 MAYIS BULV.

29.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DİNDARLI MAHALLESİ YEŞİLOVA MEVKİİ DENİZLİ YOLU ÜZERİ

29.06.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY MAHALLESİNE BAĞLI ASERİYE CADDESİ, 190,221.235,192,194,179,181,231 SOKAKLAR BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR

29.06.2022 09:30 13:30 TESİS ÇALIŞMASI DURASILLI MAHALLESİ MERA CİVARI

29.06.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKGEDİK TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (AKGEDİK TR-3 BÖLGESİ)

29.06.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM AKGEDİK TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ (AKGEDİK TR-3/A BÖLGESİ)

29.06.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ 5035,5048,5042,5031 SOKAKLAR

29.06.2022 13:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI DELEMENLER MAHALLESİ BAHÇEARASI MEVKİİ

29.06.2022 13:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI DURASILLI MAHALLESİ E.96 KARAYOLU CİVARI

29.06.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ TOKİ KONUTLAR BÖLGESİ(TOKİ CBÜ TOPLU KONUTLAR TR)

29.06.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYÜRT MAHALLESİ 5779,5787,5775,5760 SOKAKLAR

29.06.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM AKINCILAR MH.8 EYLÜL CAD,KUMLUDERE CD VE 3201 SK

29.06.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYÜRT MAHALLESİ BİRLİK CAD.VE MANİSA CD.

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