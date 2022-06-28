28 - 29 Haziran Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi...

Antalya elektrik kesintisi listesi ve Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AKDENİZ EDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Haziran Çarşamba günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA ORTA TRAFO,MERKEZ ATATÜRK ESEN,MERKEZ MENDERES 44 NOLU,MERKEZ MENDERES Mah. KORKMAZ Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. YUNUS EMRE Sk.,MERKEZ MENDERES YUNUS EMRE bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GÖÇERLER 5322,MERKEZ GÖÇERLER 5323,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 5322 Sk.,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 5325 Sk. bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ MENDERES YUNUS EMRE bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,AKSU,MERKEZ CİHADİYE 73,MERKEZ CİHADİYE KARGI,MERKEZ CİHADİYE Mah. SERİK Cd;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ANSO,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ANSO Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ÜLKER Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN YAYLA,MERKEZ MENDERES Mah. ANTALYA Cd;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 0 bölgelerinde 29/06/2022 10:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ TEOMANPAŞA 2281,MERKEZ TEOMANPAŞA 2283,MERKEZ TEOMANPAŞA Mah. 2276 Sk.,MERKEZ TEOMANPAŞA Mah. 2281 Sk. bölgelerinde 29/06/2022 10:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ 3517,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ ELMALILI HAMDİ YAZIR bölgelerinde 29/06/2022 10:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ YEŞİLYURT 4330,MERKEZ YEŞİLYURT 4332,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. 4321 Sk.,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. 4328 Sk. bölgelerinde 29/06/2022 10:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,AKSU,MERKEZ CİHADİYE 73,MERKEZ CİHADİYE KARGI,MERKEZ CİHADİYE Mah. SERİK Cd;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ANSO,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ANSO Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ÜLKER Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN YAYLA,MERKEZ MENDERES Mah. ANTALYA Cd;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 0 bölgelerinde 29/06/2022 10:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ MOLLA YUSUF 1447,MERKEZ MOLLA YUSUF 1450,MERKEZ MOLLA YUSUF Mah. 1412 Sk.,MERKEZ MOLLAYUSUF Mah.;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ZERDALİLİK Mah. 1412 Sk. bölgelerinde 29/06/2022 10:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ASMACA Mah. GEYKLER Cd.,MERKEZ AVSALLAR DEMET,MERKEZ AVSALLAR KARAMUSTAFALAR,MERKEZ AVSALLAR Mah. DEMET Sk.,MERKEZ AVSALLAR Mah. KARAMUSTAFALAR Cd,MERKEZ İNCEKUM Mah. 25114 Sk.,MERKEZ İNCEKUM Mah. ESENTEPE YOLU Cd bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ SAPADERE CİNALİLER bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZYAKA Mah. YARIŞ Sk. bölgelerinde 29/06/2022 01:00:00 - 29/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,. . bölgelerinde 29/06/2022 06:00:00 - 29/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ALTINKAYA,MERKEZ BALLIBUCAK,MERKEZ BOZYAKA,MERKEZ BOZYAKA Mah. KÖYLÜLER Sk.,MERKEZ BOZYAKA Mah. YARDİBİ Sk.,MERKEZ DÜZAĞAÇ,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9027 Sk.,MERKEZ TAŞAĞIL DEDEKORKUT,MERKEZ ÇALTEPE bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ OYMAPINAR 2018,MERKEZ OYMAPINAR 2020,MERKEZ OYMAPINAR Mah. 2013 Sk.,MERKEZ OYMAPINAR Mah. 3001 Sk. bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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