270 puanla hangi bölümler gelir? 180 puanla girilebilecek bölümler! 270 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2023? 270 puanla alan üniversiteler!
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YKS maratonunda son aşamaya gelindi. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih yapmak için araştırmaya başladı. Peki, 270 puanla hangi bölümler gelir? 180 puanla girilebilecek bölümler! 270 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2023? 270 puanla alan üniversiteler! İşte o bölümler…
Milyonlarca öğrenci için tercih süreci başladı. Üniversite sınavından aldıkları puanlarla girecekleri yerleri belirleyen öğrenciler soruyor 270 puanla hangi bölümler gelir? 180 puanla girilebilecek bölümler! 270 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2023? 270 puanla alan üniversiteler! İşte detaylar…
Yks tercihleri için YÖK Atlas'ı ziyaret eden öğrenciler bu ekrandan aldıkları puan veya sıralama sorgusu yaparak hangi üniversiteleri tercih edeceklerine karar verebilirler.
- Bitki Koruma
- Ziraat Mühendisliği Programları
- Fizik
- Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
- Tarla Bitkileri
Gibi bölümler tercih edilebilir. En doğru tercih işlemi için YÖK Atlas'ı kullanınız.
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Arkeoloji
- İktisat
- Sosyal Hizmet (Fakülte)
- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
- Sosyoloji
Gibi bölümler tercih edilebilir. En doğru tercih işlemi için YÖK Atlas'ı kullanınız.