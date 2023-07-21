YKS maratonunda son aşamaya gelindi. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih yapmak için araştırmaya başladı. Peki, 270 puanla hangi bölümler gelir? 180 puanla girilebilecek bölümler! 270 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2023? 270 puanla alan üniversiteler! İşte o bölümler…

Milyonlarca öğrenci için tercih süreci başladı. Üniversite sınavından aldıkları puanlarla girecekleri yerleri belirleyen öğrenciler soruyor 270 puanla hangi bölümler gelir? 180 puanla girilebilecek bölümler! 270 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2023? 270 puanla alan üniversiteler! İşte detaylar…

270 PUANLA, 180 PUANLA HANGİ BÖLÜMLER GELİR?

Yks tercihleri için YÖK Atlas'ı ziyaret eden öğrenciler bu ekrandan aldıkları puan veya sıralama sorgusu yaparak hangi üniversiteleri tercih edeceklerine karar verebilirler.

270 PUANLA GİDİLECEK SAYISAL BÖLÜMLER

Bitki Koruma

Ziraat Mühendisliği Programları

Fizik

Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)

Tarla Bitkileri

Gibi bölümler tercih edilebilir. En doğru tercih işlemi için YÖK Atlas'ı kullanınız.

270 PUANLA GİDİLECEK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Arkeoloji

İktisat

Sosyal Hizmet (Fakülte)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sosyoloji

Gibi bölümler tercih edilebilir. En doğru tercih işlemi için YÖK Atlas'ı kullanınız.