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27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1

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27 Temmuz tarihinde televizyonda hangi programlar var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV ve NOW kanallarının yayın akışlarına dair bilgilerin yer aldığı haber, izleyicilere gün içinde hangi programları izleyebilecekleri konusunda bilgi veriyor.

27 Temmuz Cumartesi günü televizyon programı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show ve diğer kanallardaki yayın akışı, hangi dizilerin ve filmlerin ekrana geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın saatleri ve yeni bölüm bilgileri ile birlikte bu akşam televizyonda hangi programların olacağı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ayazın Sonu Güneş

15:30 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:15 Çok Akustik

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kadifeden Kesesi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Güler Misin Ağlar Mısın

15:00 Bahar

18:25 Güldür Güldür Show

23:45 Kader

01:30 Güler Misin Ağlar Mısın

03:15 Güler Misin Ağlar Mısın

TRT1 TV YAYIN AKIŞI

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50 Beni Böyle Sev

08.00 Yedi Numara

09.00 Yeditepe İstanbul

10.10 Hayallerinin Peşinde

11.15 Türk Sineması "Elif Ve Arkadaşları: Kapadokya"

13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.05 Seksenler

15.20 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Tom Ve Jerry"

22.15 Yabancı Sinema "Baba III"

01.35 Türk Sineması "Türk İşi Dondurma"

03.30 Hayallerinin Peşinde

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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