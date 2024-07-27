27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1
27 Temmuz tarihinde televizyonda hangi programlar var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV ve NOW kanallarının yayın akışlarına dair bilgilerin yer aldığı haber, izleyicilere gün içinde hangi programları izleyebilecekleri konusunda bilgi veriyor.
27 Temmuz Cumartesi günü televizyon programı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show ve diğer kanallardaki yayın akışı, hangi dizilerin ve filmlerin ekrana geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın saatleri ve yeni bölüm bilgileri ile birlikte bu akşam televizyonda hangi programların olacağı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ayazın Sonu Güneş
15:30 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:15 Çok Akustik
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kadifeden Kesesi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Güler Misin Ağlar Mısın
15:00 Bahar
18:25 Güldür Güldür Show
23:45 Kader
01:30 Güler Misin Ağlar Mısın
03:15 Güler Misin Ağlar Mısın
TRT1 TV YAYIN AKIŞI
05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.50 Beni Böyle Sev
08.00 Yedi Numara
09.00 Yeditepe İstanbul
10.10 Hayallerinin Peşinde
11.15 Türk Sineması "Elif Ve Arkadaşları: Kapadokya"
13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.05 Seksenler
15.20 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Tom Ve Jerry"
22.15 Yabancı Sinema "Baba III"
01.35 Türk Sineması "Türk İşi Dondurma"
03.30 Hayallerinin Peşinde