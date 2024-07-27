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27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

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27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto'nun 27 Temmuz tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Çekiliş sonucunun ne zaman açıklanacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kazandıran Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri) düzenleniyor. Çekilişler, saat 21:30'da canlı olarak gerçekleştiriliyor. 27 Temmuz tarihli Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 455.855.211 TL olacak. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

27 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi 27 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDE YAYINLANACAK?

Çekiliş canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalında yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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