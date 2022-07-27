27 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Temmuz Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Temmuz Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
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Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE KETENCİ SİTESİ, TURGUTLU KAPALI SPOR SALONU, GENÇLİK MERKEZİ, BOLU MANGAL, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, BAZ İSTASYONU, HASİP EMİN, YUSUF YILDIRIM ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 27.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI 256,287,286 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 27.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEPENEKLİ, ÇAKMAKLI VE TAŞDİBİ MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARIALİLER MAH. MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR SARIALİLER KALE MAH. KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DUALAR MH,DEVLETHAN MH,BONCUKLU MHVAKIFLI MH,NALDÖKEN MH,AKÇAAVLU MH,URUZLAR MH,MELDA TARIM ÖZEL TRAFOSU,MASKİ URUZLAR İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ZEKERİYYA ÖZEN - İBRAHİM KEPİR ÖZEL TRAFOSU,MASKİ AKÇAAVLU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MASKİ SEVİŞLER İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,YUSUF BİLİCİ ÖZEL TRAFOSU,MASKİ DUALAR İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,UZUNAHIR MH,ULARCA MH,KARAÇAM MH,YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMI,PİRAHMET MH,ÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA (ALİ SAPAN)
- 27.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI 220,265,277,281,259,263 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 27.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI 149,126,124,113,122 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 27.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI 147,145,102,104 SOKAKLAR VE MAARİF CADDESİ
- 27.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM SALİHLİ ADLİYE BİNASI
- 28.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBORS MAHALLESİ KÜME EVLERİ HAYVAN BARINAĞI
- 28.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇEPNİBEKTAŞ, IRLAMAZ, YAYLA, OSMANCIK MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE BAZ İSTASYONLARI.
- 28.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ZAFER MAHALLESİNİN; ALPASLAN, FIRIN, HİLAL, HÜKÜMET, ALPTEKİN, ŞEHİTLER SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 28.07.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SAYALAR MAHALLESİ TAMAMI
- 28.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA ÇIRAK VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR BOYALI MAH. KARAYAKUP MASKİ YAKAKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR YENİKÖY HASYURT MADEN ÖZEL TR ÇAĞLAYAN MAH. MASKİ BOYALI İÇME SUYU ÖZEL TR-2 BOYALI ÇAYBAŞI MEVKİ. MASKİ YENİKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR-1 YAKAKÖY ULUBEY YENİKÖY MAH. YAKAKÖY MAH.
- 28.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,ŞEHİTLİK SK BİR BÖLÜMÜ,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.07.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARMA KÖYÜ KOCAKORU KÖYÜ
- 28.07.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMKOY, KİRANCİFTLİK, SARIALAN, CİNARLİKUYU, KALE, HALİTLİ, KARAYENİCE, KALEMLİ, BELENYENİCE, KAAN, GOKBEL MAHALLELELERİ CİNARLİKUYU CEZA İNFAZ KURUMU VE CİVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 28.07.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AŞAĞI SART MAHALLESİNE BAĞLI YASEMİN , DİLEK, SÜMBÜL, BAHRİYELİ, MENDERES, PINAR, ÇAĞLAYAN, ATİLLA, KAYA, KARANFİL SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 28.07.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM YÖRÜK MAHALLESİ BAĞLI ATATÜRK CADDESİ, NURETTİN ERSOY CADDESİ, 386,373,378,168,375,374,345,341 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 28.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4459-4467-4478-4441-4472-4478-4459-4451-4472-4471-449-4492 SOKAKLAR CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 28.07.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ