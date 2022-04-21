27 Temmuz hangi burçtur? Yirmi Yedi Temmuz burcu ne, yükseleni ne? 27 Temmuz günü doğanlar hangi burca aittir?
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Temmuz ayında doğanların burcu nedir merak ediliyor. Temmuz'un 27. günü doğan hangi burç olur? Astrolojide 12 burç bulunmaktadır. Her günün burcu değişiyor. 27 Temmuz günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 27 Temmuz hangi burç? 27 Temmuz doğumluların burcu nedir? 27 Temmuz günü hangi burç kadını, erkeği? 27 Temmuz burcu özellikleri nelerdir? 27 Temmuz doğanlar hangi burca aittir? Yirmi Yedi Temmuz burcu nedir? 27 Temmuz doğanlar hangi burca mensuptur? Detaylar yazımızda.
27 Temmuz hangi burç? 27 Temmuz burcunun özellikleri nelerdir? 27 Temmuz burcunun ismi nedir? Yirmi Yedi Temmuz burcu ne? Doğum günü 27 Temmuz olanların burcu nedir? 27 Temmuz günü doğanlar hangi burç oluyor? 27 Temmuz burcu nedir? 27 Temmuz hangi burca ait? Temmuz'un 27'si hangi burç? 27 Temmuz burcu nedir? 27 Temmuz doğumluların burcu nedir? 27 Temmuz doğanlar Aslan burcuna mı ait? 27 Temmuz günü doğanların burcu nedir? Aslan burcu özellikleri, 27 Temmuz burcu özellikleri nelerdir? 27 Temmuz'da doğanların burcu ne olur? 27 Temmuz hangi burca ait?
Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık
27 Temmuz burcu Aslan'dır. 27 Temmuz günü doğanların burcu Aslan burcudur. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanların burcu Aslan burcudur. Haliyle 27 Temmuz günü doğum günü olanların burcu da Aslan olmaktadır.
- 27 Temmuz günü burcu : Aslan
23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasındaki günler Aslan burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Aslan burcudur:
- 23 Temmuz günü burcu : Aslan
- 24 Temmuz günü burcu : Aslan
- 25 Temmuz günü burcu : Aslan
- 26 Temmuz günü burcu : Aslan
- 27 Temmuz günü burcu : Aslan
- 28 Temmuz günü burcu : Aslan
- 29 Temmuz günü burcu : Aslan
- 30 Temmuz günü burcu : Aslan
- 31 Temmuz günü burcu : Aslan
- 1 Ağustos günü burcu : Aslan
- 2 Ağustos günü burcu : Aslan
- 3 Ağustos günü burcu : Aslan
- 4 Ağustos günü burcu : Aslan
- 5 Ağustos günü burcu : Aslan
- 6 Ağustos günü burcu : Aslan
- 7 Ağustos günü burcu : Aslan
- 8 Ağustos günü burcu : Aslan
- 9 Ağustos günü burcu : Aslan
- 10 Ağustos günü burcu : Aslan
- 11 Ağustos günü burcu : Aslan
- 12 Ağustos günü burcu : Aslan
- 13 Ağustos günü burcu : Aslan
- 14 Ağustos günü burcu : Aslan
- 15 Ağustos günü burcu : Aslan
- 16 Ağustos günü burcu : Aslan
- 17 Ağustos günü burcu : Aslan
- 18 Ağustos günü burcu : Aslan
- 19 Ağustos günü burcu : Aslan
- 20 Ağustos günü burcu : Aslan
- 21 Ağustos günü burcu : Aslan
- 22 Ağustos günü burcu : Aslan
Aslan, (Latince: Leo) zodyakta yer alan bir burç. Aslan takım yıldızının 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır. 22 Temmuz ve 23 Ağustos tarihleri arasında doğanların burcu Aslan burcudur.
Zodyak Sembolü : Aslan
Doğum Tarihleri : 22 Temmuz - 23 Ağustos
Takımyıldızı : Leo
Zodyak Elementi : Ateş
Zodyak Dörtlüsü : Sabit
Gezegeni : Güneş
Zararlı Konum : Uranüs
Etkili Gezegeni : Plüton
Mart'ta Mars ve Satürn geri hareketine başlayacak Terazi burcunda ve 20 Mayıs'a kadar etki edecek bu geri hareket 3. Evinde geri gidecek.
3. Ev genel olarak yazışma, iletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitim ile ilgilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte.
Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Eğer bir web sitesi sahibi iseniz siteniz bu geri gitme döneminde saldırıya maruz kalabilir, çökme tehlikesi geçirebilir, bilgilerinizi yedeklemenizde yarar var.
Bunun yanı sıra yakın çevreniz ile ilişkilerde gerginlikler, hatalı bilgiler, dedikodular yüzünden canınız bir parça sıkılabilir. Satürn'de 22 Temmuz'a kadar geri hareket edecek akrep burcunda. Aile içinde geçmişe ait çözülmemiş konuların tekrar gündeme geleceğine işaret eden Satürn 4. Evinizden geçmekte.
Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönem, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik,evraksal gecikmeler yaşanabilir gecikmeler yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olara yansıtmakta zorlanabilirsiniz.
Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise; daha önce almayı planladığınızi, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir.
15 Nisan'da ise Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir, fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir. Web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir.
Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. 29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.
Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.
16 Temmuz'da ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter burcunuza geçiş yapacak ve tam bir sene boyunca burcunuzda hareket edecek. Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın.
Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pekte kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz.
Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır.
Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Bazılarınız toprak ve toprakla ilgili konulara yönelebilirler. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bol bol seyahat geliyor hayatınıza tek yapmanız gereken harekete geçmek. Bu seyahatler uzak ülkelere olabilir. Kişisel farkındalığınızın artacağı bir süreç.
Kişisel gelişiminize çok daha önem vermeye başlıyorsunuz. 8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 9. Evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır.
Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 23 ekimde ise akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek.
Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir.
Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.