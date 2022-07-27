27 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!

Gaziantep elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz Çarşamba günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Gaziantep'te hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziantep elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte Gaziantep elektrik kesintileri:

ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ONUR, 74014 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLEVLER, 77002 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞ, 87141 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MORCALI, 87141 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KOLEJTEPE, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, 76006 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TURAN EMEKSİZ, KASAP CÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TIŞLAKİ, ŞAKİROĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

60.YIL, 78025 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİMENLİ, 168001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYDİLLİ, 168001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OCAKLAR, 97002 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAVİKENT, 135020 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZEYTİNLİ, KİLİS YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKKENT, KİLİS YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HOŞGÖR, FISTIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖĞRETMENEVLERİ, FISTIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAVCILI, FISTIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAHVELİ, ÇOPUR VAKKAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, 76102 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAMAÇTEPE, 76102 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HOŞGÖR, 15012 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, 13058 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKYOL, DEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALAYBEY, GAZİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEDİTEPE, 85255 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞ, 87256 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FIRAT, 87256 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, 48 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIBAYIR, KEZZO OĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

60.YIL, 78018 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

75.YIL, YEŞİLVADİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAZICIK, 31005 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, 76086 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇOKLAR, 94039 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

60.YIL, 78065 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEBAŞI, 78065 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TURAN EMEKSİZ, 73019 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAHİNTEPE, 133398 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ONUR, 74111 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLIK, MİSTİR AİZLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLEVLER, 77078 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARIŞ, KARTALBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYÜPOĞLU, HIDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOYACI, HAMDİ KUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

75.YIL, 86050 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEY, MEHMET TEVFİK UYGUNLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAHVELİPINAR, 88058 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAVİKENT, 88058 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BURÇ ESENTEPE, İLKÖĞRETİM OKULU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLAR, 03000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEĞİRMİÇEM, 16004 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜRRİYET, BOYNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖLLÜCE, BOYNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEDİRKÖY, BOYNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DÜLÜK, BOYNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖZTEPE, ONBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAOĞLAN, 39008 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYÜPSULTAN, 21101 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAAHMET, 38020 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İBRAHİMŞEHİR, 38020 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAÖNÜ, 38020 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATIKENT, 09076 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

8 ŞUBAT, 82008 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, 22035 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

15 TEMMUZ, Ş. FETHİ SEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARIGÜLLÜK, Ş. FETHİ SEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

IŞIKLI, 34001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZGÜRLÜK, 57061 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENEVLER, 29083 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.07.2022 21:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜRRİYET, KASAP AHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜNÜFPAŞA, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ONAT KUTLAR, 55062 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANAYİ, 55062 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİLEK, 55062 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜNÜFPAŞA, CEYDELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENEVLER, 29085 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELAHATTİN EYYUBİ, 63105 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.07.2022 23:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEVLANA, 50097 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYDİBABA, BADEMCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİRGÖSTEREN, BADEMCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇIKSORUT, BADEMCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UMUT, BADEMCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELKIZ, 08017 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATIKENT, 09071 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENEVLER, 29085 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.07.2022 23:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TÜRKYURDU, 136001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

29 EKİM, Ş.RÜSTEM ÖZTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAOĞLAN, ŞEHİT BAKİ ÇULCU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİRGÖSTEREN, 68210 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜRRİYET, KORUTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ, 75082 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NURTEPE, 54000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, 01000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜCAHİTLER, 52000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANAYİ, 60426 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENEVLER, 29026 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.