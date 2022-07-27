27 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? 27 Temmuz Çarşamba günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Temmuz'da Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi..
Gaziantep elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz Çarşamba günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Gaziantep'te hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziantep elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte Gaziantep elektrik kesintileri:
ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ONUR, 74014 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLEVLER, 77002 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞ, 87141 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MORCALI, 87141 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KOLEJTEPE, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, 76006 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TURAN EMEKSİZ, KASAP CÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TIŞLAKİ, ŞAKİROĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
60.YIL, 78025 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇİMENLİ, 168001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYDİLLİ, 168001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
OCAKLAR, 97002 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MAVİKENT, 135020 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ZEYTİNLİ, KİLİS YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKKENT, KİLİS YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HOŞGÖR, FISTIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÖĞRETMENEVLERİ, FISTIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SAVCILI, FISTIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHVELİ, ÇOPUR VAKKAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, 76102 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAMAÇTEPE, 76102 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HOŞGÖR, 15012 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, 13058 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKYOL, DEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALAYBEY, GAZİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEDİTEPE, 85255 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞ, 87256 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FIRAT, 87256 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, 48 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIBAYIR, KEZZO OĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
60.YIL, 78018 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
75.YIL, YEŞİLVADİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAZICIK, 31005 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, 76086 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÜÇOKLAR, 94039 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
60.YIL, 78065 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TEPEBAŞI, 78065 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TURAN EMEKSİZ, 73019 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHİNTEPE, 133398 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ONUR, 74111 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLIK, MİSTİR AİZLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLEVLER, 77078 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BARIŞ, KARTALBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EYÜPOĞLU, HIDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BOYACI, HAMDİ KUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
75.YIL, 86050 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEY, MEHMET TEVFİK UYGUNLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAHVELİPINAR, 88058 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MAVİKENT, 88058 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BURÇ ESENTEPE, İLKÖĞRETİM OKULU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLAR, 03000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DEĞİRMİÇEM, 16004 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HÜRRİYET, BOYNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÖLLÜCE, BOYNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEDİRKÖY, BOYNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DÜLÜK, BOYNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÖZTEPE, ONBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARAOĞLAN, 39008 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EYÜPSULTAN, 21101 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARACAAHMET, 38020 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İBRAHİMŞEHİR, 38020 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAYAÖNÜ, 38020 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BATIKENT, 09076 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
8 ŞUBAT, 82008 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, 22035 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
15 TEMMUZ, Ş. FETHİ SEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SARIGÜLLÜK, Ş. FETHİ SEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
IŞIKLI, 34001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÖZGÜRLÜK, 57061 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENEVLER, 29083 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.07.2022 21:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HÜRRİYET, KASAP AHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MÜNÜFPAŞA, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ONAT KUTLAR, 55062 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SANAYİ, 55062 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BİLEK, 55062 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MÜNÜFPAŞA, CEYDELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENEVLER, 29085 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SELAHATTİN EYYUBİ, 63105 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.07.2022 23:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MEVLANA, 50097 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EYDİBABA, BADEMCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİRGÖSTEREN, BADEMCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇIKSORUT, BADEMCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
UMUT, BADEMCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BELKIZ, 08017 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BATIKENT, 09071 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENEVLER, 29085 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.07.2022 23:57 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TÜRKYURDU, 136001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, Ş.RÜSTEM ÖZTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARACAOĞLAN, ŞEHİT BAKİ ÇULCU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİRGÖSTEREN, 68210 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HÜRRİYET, KORUTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, 75082 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
NURTEPE, 54000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, 01000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MÜCAHİTLER, 52000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SANAYİ, 60426 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENEVLER, 29026 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.