27 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
27 Temmuz 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Günlüğü
01:00 Spor Artı
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 Uefa Kadınlar Euro 2022 Yarı Final Futbol Karş. İngiltere -
05:00 Spor Artı
06:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:45 Özel Dosya
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Aktüel Futbol Transfer
21:55 İngiltere - İspanya